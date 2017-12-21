Tüketici Güven Endeksi 2017 Yılının En Düşük Seviyesinde!
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Tüketici Güven Endeksi 2017 Yılının En Düşük Seviyesinde!


Tüketici Güven Endeksi 2017 Yılının En Düşük Seviyesinde!
Tüketici Güven Endeksi 2017 Yılının En Düşük Seviyesinde! Dilek Demirler - Tarih: 2017-12-21 Saat: 10:39:31
Anasayfa Eko Gündem Tüketici Güven Endeksi 2017 Yılının En Düşük Seviyesinde!

2017 yılının aralık ayında tüketici güven endeksi geçen aya göre yüzde 0.1 oranında düşerek 65.1 düzeyine geriledi.

2017 yılının aralık ayında tüketici güven endeksi geçen aya göre yüzde 0.1 oranında düşerek 65.1 düzeyine geriledi. Üst üste beşinci kez düşen tüketici güven endeksi 2017 yılı boyunca bu ay en düşük rakama ulaşmış oldu.

Endeks En Düşük Seviyesini Gördü      

TÜİK olarak bilinen Türkiye İstatistik Kurumu ile kısa adı TCMB olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ortaklaşa yapılan tüketici eğilimleri anketinden elde edilen sonuçlara göre hesaplanarak ortaya çıkartılan tüketici güven endeksi 2017 yılı aralık ayında aynı yılın kasım ayına göre yüzde0.1 oranında düşüş sergiledi. Geçtiğimiz ay 65.2 olarak kayıtlara geçen tüketici güven endeksi, aralık ayında 65.1 olarak kaydedildi. Bu rakama düşen endeks 2017 yılında düştüğü en düşük seviyeye inmiş oldu.

Genel Ekonomik Durumun Daha Kötü Olacağı Düşünülüyor

Hane halkının maddi durum ile ilgili beklentilerini ortaya koyan endeks aralık ayında, kasım ayına göre yüzde 0.3 oranında arttı ve 84.8 olarak gerçekleşti. Bu artışın sebebi önümüzdeki 12 aylık periyotta hanenin maddi durumunun daha da kötüye gideceğini düşünüldüğü anlamına geliyor.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi aralık ayında yüzde 0.5 oranında arttı ve 87.5’e çıktı. Bu durum anket katılımcılarının önümüzdeki 12 ayda genel ekonomik durumun daha da kötüye gideceğini düşündüğünü işaret ediyor.

İşsiz Sayısında Düşüş Beklenmiyor

İşsiz sayısı beklenti endeksi geçtiğimiz kasım ayında 70.9 olarak kaydedilmişken, aralık ayında yüzde 0.5 oranında azalma gösterdi ve 70.6 oldu. Buna göre anket katılımcıları önümüzdeki 12 ayda işsiz sayısında azalma beklemiyor.

Tasarruf etme ihtimal endeksinde de azalma görüldü. Endeks kasım ayında 18 iken, aralık ayında 17.5 değerine geriledi. 

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