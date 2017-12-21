Geri Dönüştürülen Atık Miktarı 33 Milyon Tonu Buldu

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistiklerini yayımladı. Buna göre 2016 yılında 33 milyon ton atığın geri dönüşümü sağlandı.

698 Tesis Yıl Boyunda 33 Milyon Tonluk Atığın Geri Dönüşümünü Sağladı

TÜİK’in istatistiklerine göre 2016’da yurt genelinde 698 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi çalışmalarına devam etti. Bu tesislerin 140 tanesi atık bertaraf işlemlerini üstlendi. Yıl boyunca 44 milyon tonu bulan atığın bertarafı sağlandı. Geri kazanım tesisleriyse 33 milyon ton atığı geri dönüştürdü. Yurt genelinde faaliyet gösteren geri kazanım tesislerinin sayısı ise 1.558 olarak belirlendi.

Düzenli depolama tesislerinin toplamdaki kapasitesinin 834 milyon metreküp olduğunu ifade eden TÜİK, 134 farklı tesisin 44 milyon tonluk atığı bertaraf ettiğini kaydetti.

Yakma tesislerinin toplam kapasitesinin yıl bazında 644 bin tonu bulduğu ifade edilen açıklamada, bertarafı gerçekleşen atık miktarının 310 bin tonu bulduğu aktarıldı. Söz konusu işlemler 6 farklı yakma tesisinin faaliyetleri neticesinde gerçekleşti.

Kompost tesislerinin geçen yılki kapasitesi ise 424 bin ton olarak kayda geçti. Yurt genelinde 7 tesis 140 bin tonu bulan atığı işlemden geçirdi. Üretilen kompost 20 bin tonu buldu.

Bunlara ek olarak geri atık kazanım lisansına sahip 35 yakma tesisi miktarı 739 bin tonu bulan atığı enerjiye dönüştürerek ülke ekonomisine destek verdi.

Lisans dahilinde faaliyet gösteren 1.516 atık geri kazanım tesisi de yıl boyunca çalışmaya devam etti. Bu tesislerde 32 milyon tonluk metal, kağıt ve plastik gibi ürünlerin geri dönüşümü sağlandı. Toplamda geri kazandırılan artık miktarı 33 milyon tonu bulmuş oldu.