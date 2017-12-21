Kasım Ayında Kredi Kartıyla 52,9 Milyar Lira Harcadık!

Kredi ve banka kartı sayısındaki artış 2017’nin Kasım ayında da devam etti. BKM’nin verilerine göre Türkiye’deki kredi ve banka kartı sayısı Kasım ayı itibariyle 190 milyon adeti geçti.

Kart Sayısındaki Artış Devam Etti

Bankalararası Kart Merkezi Kasım ayı verilerini açıkladı. Buna 2017’nin Kasım sonunda yurt genelinde kullanılan kredi kartı sayısı 62 milyon 200 bin adete ulaştı. Kredi kartı sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 oranında arttı. Banka kartındaki sayı ise 130 milyon adet olarak belirlendi. Artış yüzde 12’yi buldu.

Kartlara 59,4 Milyar Lira Ödeme Yapıldı

Kredi ile banka kartları birlikte değerlendirildiğinde Kasımdaki toplam ödeme tutarı 59 milyar 400 milyon liraya kadar yükseldi. Tutarın 52 milyar 900 milyon lirasını kredi kart ödemeleri kapsadı. Banka kartlarıyla gerçekleşen ödemeler toplamdan 6 milyar 500 milyon liralık pay aldı. 2017’nin Kasımındaki ödeme tutarları 2016 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında kredi kartıyla gerçekleşen ödemelerin yüzde 14’lük artış kaydettiği görüldü. Banka kartlarıyla yapılan ödemelerdeki artışsa yüzde 46’yı buldu.

Ticari Kredi Kartı Kullanımı Arttı

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre yılın 11. Ayında ticari kredi kartı sayısı 3 milyon 800 bin adete yükseldi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13’lük artış kaydedildiğini gözler önüne serdi. 2017 yılının ilk 11 aylık diliminde bu kartlarla gerçekleşen ödemelerin tutarı 123 milyar lira olarak hesaplandı. Ticari kredi kartları toplam ödemenin yüzde 22’sini oluşturdu. Ödeme tutarları baz alındığında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödemeler, bir önceki yılın Kasımına göre yüzde 23 oranında arttı.