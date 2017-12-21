Mevzuata Uymayanlara İdari Para Cezası Yağdı
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Mevzuata Uymayanlara İdari Para Cezası Yağdı


Mevzuata Uymayanlara İdari Para Cezası Yağdı
Mevzuata Uymayanlara İdari Para Cezası Yağdı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-21 Saat: 12:18:19
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Balıkçılık ve su ürünlerine yönelik denetimler yıl boyunca aralıksız devam etti. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde 172 bin kilogramdan fazla balığa el koydu.

Balıkçılık ve su ürünlerine yönelik denetimler yıl boyunca aralıksız devam etti. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde 172 bin kilogramdan fazla balığa el koydu.

2017’deki Denetimlerde 172 Bin 600 kilo Balığa El Kondu

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi, 2017 yılında denetimler artırdı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerinde gerçekleştirilen denetimlerde 172 bin 600 kilogram balığa el kondu.

16 Bin 369 Denetim Yapıldı

Konuyla ilgili açıklama İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden geldi. Müdürlük denetimlerin, “1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu” çerçevesinde yapıldığını ifade etti. Bunun yanında denetimlerin kanun haricindeki yasal sınırlar kapsamında yapıldığının altını çizdi. Müdürlük açıklamasında denetimlerin karada, denizde ve iç sularda yapıldığına dikkat çekerek, denetim sayısının 16 bin 369’a ulaştığını aktardı.

Ekiplerin yurt genelinde faaliyet gösteren su ürünleri hallerinde, satış noktalarında, karaya çıkışın gerçekleştiği alanlarda, nakil araçlarında, balıkçı gemilerinde, su ve su ürünleri işleme tesislerinde görev başında olduğunu aktaran İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, söz konusu yerlerde yapılan denetimler neticesinde 529 adet idari işlem uygulandığını belirtti. Bu işlemler dahilinde uygulanan para cezasınınsa 760 bin 678 lira olduğunu kaydetti. Yasal sınırlar dışında avlandığı belirlenen “172 bin 600 kiloluk ürüne el kondu” dedi. Bunların yanında mevzuata aykırı olan avlanma araç ve gereçlerine de el konduğunu ifade etti. Ekiplerin el koyduğu araçlar arasında farklı boyutlara sahip ağların olduğunu kaydederek, dalış malzemelerinin, zıpkınların ve elektroşokların olduğuna vurgu yaptı.

Denetimler ve denetimlerin kapsamı hakkında konuşan İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü, ekiplerin denetimlere devam edeceğinin sinyallerini verdi. Denetimlerin kent genelindeki su ve su ürünlerini korumaya yönelik olduğunun altını çizerek, sürdürülebilir bir av için yasal sınırların aşılmaması gerektiğini dile getirdi. 

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