Yanıltıcı Reklamlara 1,2 Milyon Liralık Ceza!

Reklam Kurulu yanıltıcı olduğu belirlenen reklamları cezasız bırakmadı. Yapılan değerlendirme neticesinde söz konusu reklamlara 1 milyon 200 milyon liralık idari para cezası kesildi.

302 Dosya Karara Bağlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Reklam Kurulu geçtiğimiz ayın sonuna kadar toplamda 302 adet dosya hakkında kesin karar verdi. Ön inceleme sırasında 208 dosyanın başvurularında eksiklik ve mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Bu nedenle söz konusu dosyaların detaylı incelemesi yapılmadı.

63 Dosya Kararı Durdurma Yönünde Oldu

Reklam Kurulu tarafından görüşülen 94 adet dosyanın 10 adetinde mevzuat gereklerinin tam olduğu belirlendi. Söz konusu dosyalardan 63 adetine durdurma cezası hükmedildi. Geriye kalan 21 dosyaya idari para cezaları ve durdurma kararları uygulandı. İdari para cezalarının tutarı bir milyon 200 bin lira olarak kayda geçti.

Aldatıcı Reklamda İlk Sıra Turizm Sektörünün!

Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar sektör bazlı incelendiğinde turizm sektörünün listenin ilk sırasında olduğu görüldü. İkinci sıranın sahibi ise sağlık sektörü oldu. İlk beşte sırasıyla gıda sektörünün, kozmetik sektörünün ve temizlik ürünleri sektörlerinin olduğu gözlemlendi. Listede iletişim sektörünün ve finansal hizmet sektörlerinin de olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Reklam Kurulu, turizm sektöründe faaliyet gösteren yanıltıcı reklamlarla hem yerli hem de yabancı turistleri kandıran işletmelere idari yaptırımlar uyguladı.

Yetkisiz olarak tıbbi işlem yapan kişilerde idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldı. Söz konusu kişilerle ilgili dosyaların hem adli makamlara hem de ilgili bakanlığa iletilmesine karar verildi.

Kurul kararlarından, vatandaşa yanıltıcı indirim vaat eden reklamlarda pay aldı. Bu yanıltıcı reklamlara idari yaptırımlar söz konusu oldu.