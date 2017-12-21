MediaMarkt Yeni Yıl Kampanyasını Açıkladı
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MediaMarkt Yeni Yıl Kampanyasını Açıkladı


MediaMarkt Yeni Yıl Kampanyasını Açıkladı
MediaMarkt Yeni Yıl Kampanyasını Açıkladı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-21 Saat: 13:03:55
Anasayfa Şirketler MediaMarkt Yeni Yıl Kampanyasını Açıkladı

Teknoloji mağazası olarak bilinen MediaMarkt yeni yılda yeni kampanyalar ile geliyor. Yüzde 50 oranında indirim kampanyasının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt yeni yılı büyük bir indirim kampanyası ile karşılıyor.

20 - 31 Aralık tarihleri arasında tüm mağazalarda ve mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak kampanya, sevdiklerinin yüzlerini en yeni teknolojik ürünlerle güldürmek isteyenleri bekliyor.

Yeni yıla özel MediaMarkt kampanyası akıllı telefonlardan TV’lere, yazıcılardan bluetooth hoparlörlere, oyun konsolundan tabletlere pek çok ürün kategorisinde cazip fırsatlar sunuyor.

Kampanya kapsamında, 2017 sonuna kadar MediaMarkt’ta Lenovo K6 akıllı telefon 1.399 TL yerine 999 TL’ye, Huawei P9 Lite 1.299 TL yerine 1.199 TL’ye, Samsung Galaxy A7 2017 2.499 TL yerine 1.899 TL’ye, Lenovo İdeapad 320 dizüstü bilgisayar 1.999 TL yerine 1.599 TL’ye, Acer E5-576G-56F9 dizüstü bilgisayar 3.499 TL yerine 2.599 TL’ye, Hotpoint yıkama kurutma makinesi 1.699 TL yerine 1.499 TL’ye, Tefal FV5645 buharlı ütü 339 TL yerine 289 TL’ye, Philips Powerpro Compact toz torbasız elektrikli süpürge 449 TL yerine 379 TL’ye, Philips SHL3065 kulak üstü kulaklık 99 TL yerine 59 TL’ye ve Samsung UE40J5270SSXTK Full HD Smart LED TV 2.099 TL yerine 1.899 TL’ye satışa sunuluyor.

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