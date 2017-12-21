Bozuk Para Deyip Geçmeyin! Tutarı Tam 219,4 Milyon Lira!
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Bozuk Para Deyip Geçmeyin! Tutarı Tam 219,4 Milyon Lira!


Bozuk Para Deyip Geçmeyin! Tutarı Tam 219,4 Milyon Lira!
Bozuk Para Deyip Geçmeyin! Tutarı Tam 219,4 Milyon Lira! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-21 Saat: 13:18:51
Anasayfa Eko Gündem Bozuk Para Deyip Geçmeyin! Tutarı Tam 219,4 Milyon Lira!

Yılın Ocak – Kasım aylarını kapsayan dönemde tedahüle giren bozuk paralar 656 milyon adete yaklaştı. Bu paraların tutarı ise 219 milyon lirayı aştı.

Yılın Ocak – Kasım aylarını kapsayan dönemde tedahüle giren bozuk paralar 656 milyon adete yaklaştı. Bu paraların tutarı ise 219 milyon lirayı aştı.

656 Milyon Adete Yaklaştı

Çoğu zaman bozuk para deyip geçtiğimiz madeni paraların tutarı, yılın ilk 11 aylık dilimi dikkate alındığında 219 milyon 481 bin 106 liralıya kadar yükseldi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre madeni ufaklık paraların adeti 655 milyon 941 bin 800’ü buldu.

İlk Yarıda Tedahüle Verilen Bozuk Para Tutarı 100 Milyon Liraya Yaklaşmıştı

2017 yılının Ocak – Haziran aylarını kapsayan dönemde tedahüle giren bozuk para adeti 335 milyon 622 bin 800 olarak kayda geçmişti. Bu paraların toplamdaki tutarı ise 99 milyon 482 bin 456 lira olmuştu.

Toplamdan 138 Milyon 868 Bin 900 Adetlik Pay Aldı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde Ocak – Kasım döneminde tedahüle giren 1 liralık madeni para adeti 138 milyon 868 bin 900’e ulaştı. 50 kuruşluk bozuk paralar toplamın 63 milyon 537 bin adetini kapsadı. Aynı dönemde 25 kuruşluk para adeti 97 milyon 450 bine yükseldi. Dolaşımdaki 10 kuruş, 158 milyon 520 bin 300 adet olarak belirlendi. Bunların yanında adeti 166 milyon 338 bin bulan 5 kuruşluk ufaklık madeni paralar dolaşımdaki yerini aldı. Tedahüle verilen 1 kuruş adetiyse 31 milyon 227 bin 600 adette kaldı.

9 Yılda 6,5 Milyar Adet Aşıldı

2009 yılından 2017’nin Kasım ayna kadar cebimizde olan bozuk paraların tutarı 2 milyar 306 milyon 322 bin 847 lira 50 kuruşu buldu. Toplam adetse 6 milyar 663 milyon 501 bin 62’ye işaret etti.

Darphane’nin kayıtlarına göre 2009 yılından 2017’nin Kasımına kadar dolaşıma dahil olan bozuk paralar içerisinde en fazla payı 10 kuruş aldı. 10 kuruşluk paraların toplam adeti bu dönemde 1 milyar 675 milyon 52 bin 50 adete kadar ulaştı. Bozuk paralar içerisinde en az adete sahip olan türünse 1 kuruş olduğu görüldü. Toplamdaki adetse 239 milyon 870 bin 550’de kaldı. 9 yıllık zaman diliminde tedahüle verilen 5 kuruşların adeti bir milyar 612 milyon 402 bin 750’yi gösterdi. Aynı dönemler dikkate alındığında dolaşımdaki bir liralık bozuk para adeti 1 milyar 469 milyon 967 bin 512’ye kadar yükseldi. 50 kuruşlar toplamın 677 milyon 116 bin 950 adetini oluşturdu. 25 kuruşların payı ise 989 milyon 91 bin 250 adet olarak belirlendi. 

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