Hükümetten Varlık Fonu Hakkında Önemli Açıklama!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Niğde Milletvekili olan Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtladı. Türkiye Varlık Fonu'nun ilk senesini yapılanmaya yönelik faaliyetler ve kuruluş faaliyetleriyle geçirdiğini aktaran Şimşek, Varlık Fonu'nun ülke büyümesine 10 sene içerisinde senelik bazda yüzde 1.5 oranında katkı yaratacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Varlık Fonu'na devri gerçekleşen varlıkların, kurum ve taşınmazların denetimleri ve değerlemelerinin sürdüğünü dile getiren Şimşek, bahsi geçen varlık değerlerinin şeffaflık ilkesine dayalı olarak kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Varlık Fonu Denetimleri

Varlık Fonu'na devri yapılan varlıkların ve şirketlerin denetimlerini mevzuatlar doğrultusunda BDDK'nın, SPK'nın ve Sayıştay'ın sürdürdüğünü söyleyen Şimşek, bahsi geçen Varlık Fonu bünyesinde bulunan Milli Piyango'nun, ÇAYKUR'un ve KİT'lerin denetimlerinin Sayıştay tarafından yapıldığını dile getirdi.

Türkiye Varlık Fonu'na ait senelik bazda mali tabloların ve faaliyetlerin bağımsız denetimlere tabi tutulduğunu belirten Şimşek, 2017 senesindeki bağımsız denetim çalışmalarının bitirildiğinde kamuoyuna duyurusunun yapılacağını söyledi.

6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda bulunan 399'uncu madde gereğince bağımsız olan denetçilerin şirket genel kurulu tarafından seçiminin yapıldığına dikkatleri çeken Şimşek, bu denetçilerin sorumlu olduğu faaliyet döneminin sonlanmadan seçilmeleri gerektiğini belirtti.

Bu çerçevede stratejik öneme sahip sektörlerin gelişebilmesine öncelik tanınacağını ve sermaye piyasalarının büyüyüp derinleştirilebilmesinin destekleneceğinden bahseden Şimşek, Varlık Fonu'nun yeni yatırımcılar kazanmak adına faaliyetler sürdüreceğini vurguladı.

Sorunların Aşılmasına Katkı Sağlayacak

Varlık Fonu'nun Türkiye ekonomisindeki yapısal problemlerin aşılması adına katkıda bulunmasının yanında dış politikada önemli bir enstüman görevi yaparak ülkenin global alanda daha çok söz sahibi olmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Fonun ilk senesinde kuruluşa odaklandığını ve herhangi gelir getirici veya azaltıcı bir faaliyet sürdürmediğini söyleyen Şimşek, bu sebepten dolayı Varlık Fonu'nda hiçbir şekilde harcama yapılmadığının altını çizdi.