Tam 14 Ton Sakız İhraç Ettik!

Türkiye genelinde 2017 senesinin Ocak ayı ve Kasım ayı dönemleri içerisinde yapılan sakız ihracatı geçtiğimiz senenin aynı dönemleriyle kıyaslandığında yüzde 30 oranında artış göstererek 64 milyon 510 bin dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda 2017 senesinde yapılan sakız ihracatında yaklaşık olarak 250 milyon TL değerinde artış görüldü. Geçtiğimiz senenin Ocak ayı ile Kasım ayı dönemleri içerisinde yapılan sakız ihracatının 49 milyon 383 bin dolar civarında olduğu belirtilirken, bu rakamın 2017 senesinin ilk 11 aylık döneminde yüzde 30 oranında arttığı bildirildi.

60 Ülkeye 14 Tonluk Sakız İhracı

Sakız ihracatında liderlik koltuğunu 26 milyon dolarla Irak alırken, Irak'ı 2 milyon 183 bin dolar ihracatla İran, İran'ı ise 2 milyon 94 bin dolarlık ihracatla Almanya takip etti. Türkiye ise söz konusu dönemler baz alındığında 60 ülke geneline 14 ton civarında sakız gönderimi gerçekleştirdi.

Şekerli Mamül Sanayicileri Derneği'nin Genel Sekreteri olarak görev yapan Nebahat Çakar basın mensuplarına konu hakkında açıklamalarda bulunarak Nielsen Perakendeci Ekim Raporu doğrultusunda iç pazar göz önüne alındığında sakız pazarının büyüklüğünün toplam 732 milyon TL'den oluştuğunu vurguladı.

Dış pazara 2017 senesinin ilk 11 aylık verileri doğrultusunda 64 milyon 510 bin dolarlık sakız ihracatı yapıldığını aktaran Çakar, sektör temsilcilerinden elde edilen bilgilere göre iç pazarda da talebin yoğun olduğuna dikkatleri çekti.

Sakız İhracatında İlk 5 Ülke

Türkiye'nin sakız ihracatında ilk beş ülke sıralamasının ise Irak 25 milyon 906 bin dolar, iran 2 milyon 183 bin dolar, Almanya 2 bin 094 bin dolar, Suriye 1 milyon 748 bin dolar, Azerbaycan ise 1 milyon 746 bin dolar oldu.