SGK'dan Prim Borcu Olan Vatandaşlar İçin Yeni Tarih!

Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 senesinin Şubat ayına yönelik ertelenen sigorta primlerinin 2 Ocak 2018 tarihine kadar ödemelerinin yapılabileceğini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu açıklamalarda bulunarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine yeni bir hüküm getirildiğini aktardı. Yeni getirilen hüküm gereğince SGK, ayın birinci günü ile 30'u arasında yapılan çalışmaların karşılığı olan ücreti alan sigortalıların, 2017 senesinde Kasım ayına yönelik sigorta primleriyle birlikte ertelenmiş olan 2017 senesinin Şubat ayına yönelik sigorta primlerinin en geç 26 Aralık 2017 tarihinde Kuruma ödeneceğini belirtti.

Sigorta Primi Ödemeleri 2 Ocak 2018'e Kadar Yapılabilecek

Yapılan talepler sonrasındaki değerlendirmeyle ayın biri ve 30'u arasındaki çalışmalara karşılık ücret alan sigortalıların, Kasım 2017'ye ait ertelenmiş sigorta primlerinin ve Şubat 2017'ye ait sigorta primlerinin önceden yapıldığı gibi takip eden bir sonraki ay sonunda ödenmesine yönelik düzenlemenin yönetim kuruluna sunulduğu ifade edilen açıklama doğrultusunda, bahsi geçen sigorta primi ödemelerinin 31 Aralık 2017 tarihinin Cumartesi günü olmasından dolayı 2 Ocak 2018 tarihine kadar yapılabileceği aktarıldı.

SGK Prim Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çalışılan süre boyunca bağlı olunan kuruma yatırılan sigorta primleriyle çalışma günü doldurulduğu zaman emekli olma şansı elde edilebiliyor. Bu çerçevede kaç gün prim yatırıldığını ve kalan prim tutarının ne kadar olduğunu öğrenmek adına SGK'nın borç sorgulama işlemi yapılabiliyor.

SGK'nın borç sorgulama işlemi hem şifreli hem şifresiz olmak üzere iki farklı yolla gerçekleştirilebilirken, bahsi geçen borç sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşların e-devlet'te kayıtlarının bulunmaları gerekiyor. E-devlet'e girerek bağlı olunan kurumun borç sorgulama bölümüne tıklandığında, borç sorgusu yapılmak istenen vatandaşa ait TC Kimlik numarası kullanılarak, yatırılan primler ve kalan prim borçları hakkında bilgilere ulaşılabiliyor.

Öte yandan şifreye sahip olmayan vatandaşlar ise onlinetahsilat.sgk.gov.tr adresi üzerinden sorgu türü, sorgu tipi ve sicil numarası şeklindeki bilgileri girerek prim borçlarını öğrenme imkanına sahip olabiliyor.