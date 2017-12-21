2017'nin Gözde Mesleği! Günde 500 Euro Kazanıyorlar

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu 2017 senesinde en çok kazanan mesleğin oto göçük ustalığı olduğunu belirtti. TBM'nin Onursal Başkanlığını yapan Aydın Ağaoğlu konu hakkında açıklamalarda bulunarak doludan dolayı hasar görmüş olan araçların sahiplerinin acemi ustalardan dolayı mağdur konumunda bulunduğunu, araçlarını tekrardan tamir ettirmek istediklerinde ise ikinci mağduriyetlerini yaşadıklarını dile getirdi.

Dolu sebebiyle araçlarını tamire veren kişilerin araçlarını geri aldıktan sonra göçüklerin giderilmediğine bunun yanı sıra boyalarında da bozulma meydana geldiğine dair çok sayıda şikayet talebi aldıklarını aktaran Ağaoğlu, bahsi geçen durumun Tüketici Kanunu gereğince ayıplı hizmet olduğuna değidi.

Günlük 500 Euro Üstünde Kazanç

Araç sahiplerinin 6 bin TL'ye kadar olan zararları adına bireysel başvuruda bulunarak ikamet ettiği bölgelerdeki Tüketici Hakem Heyetleri'ne gidebileceklerini ifade eden Ağaoğlu, internet üzerindende başvuru yapabileceklerini ve hiçbir şekilde ücret ödenmeyeceğini dile getirdi.

Öte yandan Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada ise milyonlarca kişinin işsiz konumda bulunduğu Türkiye'de oto göçük işleri üzerinde çalışan ve günlük bazda 500 euronun üzerinde kazanç elde eden kişilerin Brezilya, Portekiz, Çin gibi ülkelerden gelerek, Türkiye'de çalışan ustalar olduğu açıklandı.

İstanbul'u ve çevresindeki illeri oldukça etkileyen doludan sonra 200 bin civarında aracın hasar gördüğü belirlenmiş ve Türkiye'de yeteri kadar usta bulunmadığından dolayı yurt dışından usta getirtilmişti.

Meslek Liseleri Yetersiz

TOBFED'in Genel Başkanı Serkan Bakırtaş ise konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak göçük sektörü kapsamında Türkiye olarak sınıfta kalındığını aktardı. Türkiye'nin ekmeğini yurt dışındaki ülkenin vatandaşları gelip ellerinden aldığını dile getiren Bakırtaş, işsiz nüfusun çok fazla olduğunu buna rağmen meslek yapacak insanın bulunmadığını ifade etti. Meslek liselerinin yetersiz kaldığından yakınan Bakırtaş, İŞKUR ve Çalışma Bakanlığı'ndan işsiz gençlerin yetiştirilmesi adına kendilerine gönderilmesi talebinde bulunduklarını aktardı.