Türkiye Turizmde Toparlanma Evresinde!

Bir süredir zor günler yaşayan turizm sektörü 2017 senesinden itibaren toparlanma adına sinyaller vermeye başladı. Konu hakkında değerlendirmeler yapan Türkiye Otelciler Birliği'nin Başkanı Timur Bayındır sektörün oldukça zor günler geçirdğini ve krizden geçtiğini aktararak, rakamların en düşük seviyeye kadar gerilediğini vurguladı.

Rakamların bu düşüşünden sonra daha fazla gerileyemeyeceğinin altını çizen Bayındır, yeniden bir yükselme trendinin başlama ihtimali olduğunu savundu. Yapılacak olan tek şeyin bu dönem içerisinde bir takım hatalar gerçekleştirerek yüksel trendini geciktirmemek olduğuna değinen Bayındır, sürecin düzgün idare edilmesi gerektiğini vurguladı.

Turizmde Gidişat İyi Yönde

2017 senesindeki rakamlar göz önüne alındığında ufak tefek kıpırdanmaların yaşandığını belirten Bayındır, turizmde her şeyin yerli yerinde olduğunu söyleyemediklerini fakat iyi yönde gidişat sürdürdüğünü aktardı.

Ülke genelindeki otel yatırımları hakkında bilgiler veren Bayındır, ocak ayı ve ekim ayı içerisindeki dönemlere ait rakamlarda tesis sayısı göz önüne alındığında artış yaşandığını aktardı. 2016 senesindeki yatak sayısının ilk 10 aylık süreç içerisinde düşüşte olduğunu belirten Bayındır, yatırım tutarlarında ise artışlar gözlemlendiğini kaydetti. Yatırım konusunda Antalya'nın ve İstanbul'un yatırıma doyduğunun altını çizen Bayındır, yatırımların artık Anadolu'ya yayılması gerektiğini işaret etti.

Konaklama Sektörü 2017'yi Yükselişle Tamamlayacak

TÜROB Başkanı Bayındır, konaklama sektörü ve turist sayısında bu senenin yükselişle tamamlanacağını ifade ederek, Türkiye'de 2017 senesinin Ekim ayı içerisinde otellerin doluluk oranlarının, 2016 senesinin aynı ayıyla karşılaştırılması sonucunda yüzde 22.9 artış gösterdiğini vurguladı.

Ocak ayı ve ekim ayı içerisindeki dönemlerde ülke genelindeki otellerin doluluk oranlarının ise yüzde 18.5 artış yaşadığını aktaran Bayındır, ilk 10 aylık dönem baz alındığında bahsi geçen konu kapsamında en büyük artışı yaşayan ülkeninde Türkiye olduğuna değindi.