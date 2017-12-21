Kritik Toplantı Yarın! Milyonlarca Kişi TİSK'in Talebine Yoğunlaştı

İşçi temsilcilerinin, işveren temsilcilerinin ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturdukları Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını yarın gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Toplantı çerçevesinde Türk-İş'in asgari ücrete ilişkin net bin 893 lira 90 kuruştan oluşan teklifine karşılık, işveren temsilcisi TİSK'in teklif yapması bekleniyor.

Üçüncü Toplantının Ev Sahibi TİSK

Yaklaşık olarak altı milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ev sahipliğini yarın TİSK üstlenecek. Çalışma Genel Müdürü olarak görev yapan Nurcan Önder'in başkanlığında bir araya gelecek olan komisyon çerçevesinde işçileri temsilen Türk-İş heyetine Nazmi Irgat başkanlık yaparken, TİSK'in heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.

İkinci toplantı çerçevesinde TÜİK uzmanlarının hesaplamış oldukları geçim endeksi rakamları komisyonda gündeme gelmiş ve bu rakamlar sonrasında Türk-İş'in Genel Başkanlığını yürüten Ergün Atalay basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Asgari ücretin senenin bütününden ziyade altışar aylık dönemlerde belirlenmesi talebinde bulunan TİSK, asgari ücret için enflasyon verilerinin yanı sıra işsizlik oranlarının, ekonomik risklerin ve rekabet gücü oranlarınında göz önüne alınmasını talep ediyor.

İlk Toplantı 1 Aralık'ta Yapıldı

Öte yandan asgari ücretin belirlenebilmesi adına ilk toplantı Bakan Sarıeroğlu başkanlığında 1 Aralık tarihinde gerçekleştirilmişti. Sarıeroğlu ilk toplantı kapsamında, ülke için ortak zeminde buluşulup, ortak bir karar alınmasını umduğunu dile getirmişti.

İkinci toplantı ise 15 Aralık tarihinde işçi temsilciliğini üsrtlenen Türk-İş'n ev sahipliğinde yapılmıştı. Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı uzmanları tarafından ülke ekonomisine yönelik olan veriler bahsi geçe toplantıda sunulmuştu.