Ertem: Bitcoin'de Spekülasyon Var
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Ertem: Bitcoin'de Spekülasyon Var


Ertem: Bitcoin'de Spekülasyon Var
Ertem: Bitcoin'de Spekülasyon Var Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-21 Saat: 16:35:20
Anasayfa Eko Gündem Ertem: Bitcoin'de Spekülasyon Var

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem Bitcoin hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, kuruluşların kurlara yönelik tahminleri hakkında da konuştu. Dalgalı kur rejimi uygulayan ve sermaye giriş çıkışlarının serbest olduğu ülkelerde dolar tahmini gerçekleştiren kişilerin uzmanlıklarından şüphelenilmesi gerektiğini aktaran Ertem, bu tahminlerin tutmayacağını aktardı. 

Kur Tahmini Yapmak Yanlış

Milyarlarca işlemin olduğu sistemden bahsedildiğinin altını çizen Ertem, bu alanda kur tahmini gerçekleştirmenin yanlış olduğunu dile getirdi. Gündeme yönelik soruları cevaplayan Ertem, son zamanların en sık konuşulan konularından biri olan Bitcoin hakkında da açıklamalarda bulundu. 

Bitcoin'de spekülasyon olduğuna değinen Ertem, bunun bir saadet zinciri olmadığını fakat spekülatif bir araç olarak değerlendirilebileceğini aktardı. 2018 senesine yönelik büyümenin Orta Vadeli Program çerçevesinde öngörülen yüzde 5.5 oranını aşan bir trend doğrultusunda süreceğini belirten Ertem, ortalama olarak yüzde 7 oranındaki büyümenin ekonomide sürekliliği olabileceği tahmininde bulundu. 

KGF 2018'de Devam Edecek

Kredi Garanti Fonu şeklindeki desteklerinde 2018'de süreceğini kaydeden Ertem, KOBİ şeklindeki yapıların KGF gibi ekonomide sanayiyi destekleyecek bir kaldıraç haline dönüşmesinin gündeme geleceğini işaret etti. 

Geri dönüşlerle beraber 2018 senesinin ilk çeyreğinin bitiminde 100 milyar TL'yi aşacak Kredi Garanti Fonu büyüklüğü olacağını belirten Ertem, Kredi Garanti Fonu'nda elde edilecek 100 milyarlık bir büyüklük olduğunu ve bahsi geçen bu rakamın sanayi ile ihracata dönük olan sektörler içerisinde kullandırılmasının büyümeyi pozitif etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, döviz borçlanmasına yönelik sınırlandırma çalışması kapsamında leasing üstünden gerçekleştirilen borçlanmalarada herhangi bir sınırlandırma getirilmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Cemil Ertem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bitcoin
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