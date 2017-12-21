Araç Sahipleri Dikkat! Zam Kapıda
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Araç Sahipleri Dikkat! Zam Kapıda


Araç Sahipleri Dikkat! Zam Kapıda
Araç Sahipleri Dikkat! Zam Kapıda Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-21 Saat: 16:56:38
Anasayfa Eko Gündem Araç Sahipleri Dikkat! Zam Kapıda

Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Başkanı trafik sigorta primleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Başkanı olarak görev yapan Bekir Özerdem 2018 senesinde trafik sigorta primlerinde yüzde 20 artış olma ihtimali bulunduğunu belirterek, dolar kurunun artış gösterdiği her dakika sigorta primlerine gelecek zammın kaçınılmaz olduğunu aktardı.

2017 senesi Nisan ayının ortalarından itibaren hemen hemen standart duruma gelen trafik sigorta prim ücretlerinde 2018 senesinden itibaren yüzde 20 fiyat artışı beklediklerini dile getiren Ertem, hazine müsteşarlığınca el konulmuş olan trafik sigorta primlerinde eylül ayına kadar yüzde 1'lik oranda artış yapılırken, 2017 senesinin son dört aylık zaman dilimi içerisinde prim artışlarının yüzde 1.5 oranına yükseldiğini aktardı. 

Dolar Arttıkça Zam Gelecek

Yedek parçaların dövize endeksli girdileri göz önüne alındığında, doların şu anki halini Türkiye'nin tamamen gördüğünü dile getiren Özerdem, doların artışını sürdürdüğü müddetçe sigorta primlerine gelecek zammında kesinleştiğini belirtti. 

Türkiye'de bulunan araçların neredeyse hepsinin yedek parçalarının ithal edildiğini dile getiren Özerdem, bahsi geçen parçaların doğal olarak dolara endeksli olduğuna değindi. Trafik sigorta primlerinde bu sebepten dolayı önümüzdeki sene içerisinde artış görüleceğini söyleyen Özerdem, devlet yetkililerinin araç sahiplerini düşünerek trafik sigorta primlerinin yüzde 1.5 artmasına müsamaha gösterdiğini fakat dolar kurundan dolayı 2018 senesinde iki bölümde toplam yüzde 5 diliminde ekstra zamlar görülebileceğini işaret etti.

Tanınan Acenteleri Tercih Edin

Öte yandan Özerdem açıklamasında trafik sigorta primlerinin önceki senelere oranla değişkenlik göstermediğini, sigorta şirketlerinin hemen hemen hepsinde primlerin aynı oranda seyrettiğini dile getirerek, vatandaşlara tanınan acentelerin tercih edilmesi gerektiğine dair uyarılarda bulundu.

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