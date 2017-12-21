Temel Atıldı! 500 Milyon Dolarlık Yatırım Müjdesi

Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen YEKA ihalesini Kalyon ve Güney Koreli şirket Hanwha kazanmıştı. Toplam bin megawatt gücünde bulunan güneş enerjisi santrali için 500 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştirileceği belirtilirken, Başbakan Binali Yıldırım santrale ait temel atma töreninde konuşma gerçekleştirdi.

Konya'ya yapılacak santralin temel atma töreninde konuşan Yıldırım, enerji paneli tarlasının santral yapımında atılan ilk adım olduğunu dile getirirken, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise yapılacak tesisde bin kişilik istihdam olacağına dikkatleri çekti.

Güney Koreli Firmalar Türkiye'ye Güveniyor

Türkiye'nin kaynaklarını harekete geçirerek ülkeye kazandırdıklarını aktaran Yıldırım, temeli atılan tesisin bu durumun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Güney Kore'ye gerçekleştirilen ziyaret sırasında Kore firmalarının Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini gördüğünü ifade eden Yıldırım, fabrikanın Konya'da 20 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacağını dile getirdi.

Atılan adımın cari açığı düşürmeye yönelik bir adım olduğunun altını çizen Yıldırım, tesisin yapımının 12 ay içerisinde bitirileceğini aktararak, tesisin tutarının 50 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Binden Fazla Kişi İstihdam Edilecek

Törende konuşma gerçekleştiren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise son 15 sene içerisinde kamu alanında ve özel sektörde yapılan yatırımın 100 milyar dolar olduğundan bahsederek, yüzde 80 oranının yerli mühendislerden oluştuğu AR-GE merkezinin kurulduğunu ve bahsi geçen merekezde bin kişiden fazla istihdam sağlanacağını aktardı.

Daha çok çalışarak, daha fazla hizmet sunmayı hedeflediklerinden bahseden Albayrak, enerji sektörünün büyümenin lokomotiflerinden biri olduğunu vurguladı. 32 bin megawattlık kurulu gücü 2017 senesinin sonunda 85 bin seviyesine ulaştırdıklarına değinen Albayrak, her sene rekorların tazelendiğini sözlerine ekledi.