Temel Atıldı! 500 Milyon Dolarlık Yatırım Müjdesi
Advert Advert Advert


Temel Atıldı! 500 Milyon Dolarlık Yatırım Müjdesi


Temel Atıldı! 500 Milyon Dolarlık Yatırım Müjdesi
Temel Atıldı! 500 Milyon Dolarlık Yatırım Müjdesi Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-21 Saat: 17:21:12
Anasayfa Yatırım Temel Atıldı! 500 Milyon Dolarlık Yatırım Müjdesi

Kalyon ve Hanwha Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge Merkezi'nin temeli atıldı.

Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen YEKA ihalesini Kalyon ve Güney Koreli şirket Hanwha kazanmıştı. Toplam bin megawatt gücünde bulunan güneş enerjisi santrali için 500 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştirileceği belirtilirken, Başbakan Binali Yıldırım santrale ait temel atma töreninde konuşma gerçekleştirdi. 

Konya'ya yapılacak santralin temel atma töreninde konuşan Yıldırım, enerji paneli tarlasının santral yapımında atılan ilk adım olduğunu dile getirirken, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise yapılacak tesisde bin kişilik istihdam olacağına dikkatleri çekti.

Güney Koreli Firmalar Türkiye'ye Güveniyor

Türkiye'nin kaynaklarını harekete geçirerek ülkeye kazandırdıklarını aktaran Yıldırım, temeli atılan tesisin bu durumun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Güney Kore'ye gerçekleştirilen ziyaret sırasında Kore firmalarının Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini gördüğünü ifade eden Yıldırım, fabrikanın Konya'da 20 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacağını dile getirdi.

Atılan adımın cari açığı düşürmeye yönelik bir adım olduğunun altını çizen Yıldırım, tesisin yapımının 12 ay içerisinde bitirileceğini aktararak, tesisin tutarının 50 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Binden Fazla Kişi İstihdam Edilecek

Törende konuşma gerçekleştiren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise son 15 sene içerisinde kamu alanında ve özel sektörde yapılan yatırımın 100 milyar dolar olduğundan bahsederek, yüzde 80 oranının yerli mühendislerden oluştuğu AR-GE merkezinin kurulduğunu ve bahsi geçen merekezde bin kişiden fazla istihdam sağlanacağını aktardı. 

Daha çok çalışarak, daha fazla hizmet sunmayı hedeflediklerinden bahseden Albayrak, enerji sektörünün büyümenin lokomotiflerinden biri olduğunu vurguladı. 32 bin megawattlık kurulu gücü 2017 senesinin sonunda 85 bin seviyesine ulaştırdıklarına değinen Albayrak, her sene rekorların tazelendiğini sözlerine ekledi.

Hanwha Group Kalyon Türkiye Konya Güneş Enerjisi Santrali Yatırım
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek