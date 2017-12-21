Dünya Devi Siemens'ten Gebze'ye Yeni Yatırım

Kocaeli'ne bağlı Gebze'nin Organize Sanayi Bölgesi'nde dünya devine ait Alçak Gerilim Şalt Cihazları Fabrikasının açılışı yapıldı. Açılış törenine Bakan Faruk Özlü, Simens AG Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Helmrich, Siemens Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak gibi bir çok isim katıldı.

Açılışta konuşma gerçekleştiren Siemens Türkiye CEO'su Hüseyin Gelis, ülkedeki büyüme stratejileri doğrultusunda entegre üretim tesislerindeki yatırım tutarlarını faz II olarak planladıklarını ifade ederek, açılan fabrikayla bu tutarın 65 milyon euro seviyesine çıktığını belirtti.

Ekonomiye Katkı Adına Çalışmalara Devam

Toplam 150 bin metrekareden oluşan alana kurulmuş olan tesisin, Siemens'in otomasyon ve dijitalizasyon uzmanlığı alanında önemli bir örnek teşkil ettiğini aktaran Gelis, Almanya'da kurulan ve daha sonra Anadolu'ya kadar yayılan dünya devinin her şekilde ekonomiye katkı sağlamak için çalışmalar sürdürdüğünü ifade etti.

Yeni yapılan fabrikaya gerçekleştirilen yatırımın, ülkenin teknoloji açısından ve ekonomik olarak gelişmesi için faaliyete geçirilen çalışmalardan biri olduğundan bahseden Gelis, Siemens'in Cumhuriyet Dönemind açtığı ilk fabrikasının 1928'de kurulduğunu belirtti.

Son teknoloji ile donatılan yeni fabrikanın açılışını yaparak, ilerleyen yolculuklarında önemli bir adım daha attıklarını ifade eden Gelis, 2020 vizyonuyla dijitalleşme, otomasyon ve elektrifikasyon konularına odaklanıp, sanayinin geleceğe hazırlanabilmesi adına önemli bir rolü üstlendiklerini dile getirdi.

2018'de Yatırımlar Artacak

2017 senesinde yapılan AR-GE yatırımlarının 27 milyon euroya ulaştığını aktaran Gelis, 2018 senesinde bahsi geçen yatırımların artacağını ve 34 milyon euroya ulaşacağını ifade etti. AR-GE faaliyetlerini gerçekleştiren Kurumsal Teknoloji bölümünün 50 kişilik bir ekiple işe başlayarak, 550 kişiye kadar çıktığını belirten Gelis, Türkiye'nin gücüne ve geleceğine dair büyük ölçüde inanç beslediklerini sözlerine ekledi.