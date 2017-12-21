Perakendenin En Hızlıları Belli Oldu!
Advert Advert Advert


Perakendenin En Hızlıları Belli Oldu!


Perakendenin En Hızlıları Belli Oldu!
Perakendenin En Hızlıları Belli Oldu! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-21 Saat: 18:15:43
Anasayfa Eko Gündem Perakendenin En Hızlıları Belli Oldu!

Ekonomist ve Capital dergilerinin gerçekleştirdiği araştırma neticesinde Perakendenin En Hızlıları ödülleri sahiplerini buldu.

Yapılan araştırma kapsamında ülke genelinde en yüksek ciroya sahip olan şirketlerin BİM, Migros ve A101 olduğu açıklanırken, Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Bakan Tüfenkci katılım gösterdi.

Ülkede En Çok Mağazaya A101 Sahip

İki derginin yaptığı araştırmanın sonucunda A101'in liderlik koltuğunda oturduğu Türkiye'de en çok mağazaya sahip perakende şirketleri kategorisi kapsamında, A101'i ikincilikle BİM takip ederken, BİM'i ise üçüncü olarak Şok izledi.

Türkiye'de metrekareye göre en büyük perakende şirketi kategorisinde ise ilk sıra BİM'in olurken, bahsi geçen kategoride BİM'i A101 ve İstikbal takip etti. Türkiye'nin mağaza sayısına göre en büyük şirketleri kapsamında ise gıda sektöründe Migros yer alırken, indirim perakende alanında A101, ayakkabı sektöründe FLO, giyim sektöründe LC Waikiki, lüks perakende alanında Vakko, mobilya perakende alanında İstikbal, yapı market alanında Tekzen, ev tekstili alanında English Home, züccaciye alanında Karaca, teknoloji alanında Teknosa, kişisel bakım alanında Gratis ve kırtasiye alanında ise D&R yer aldı.

LC-WAİKİKİ Bir Çok Alanda Önde

Yine bahsi geçen araştırma kapsamında Türkiye'de ciro bazlı en büyük lüks perakende şirketleri kategorisinde ilk sıraya Beymen yerleşti. Türkiye'nin metrekare bazlı en büyük ev tekstil perakende şirketinin Zorlu Tekstil olduğu belirtilirken, LC Waikiki ise Yurt dışında metrekare bazlı en büyük perakende şirketi olarak birinciliği kaptı. LC Waikiki'yi söz konusu kategoride İstikbal ve Koton izledi. 

Öte yandan yapılan araştırma çerçevesinde Türkiye'nin e-ticaret sektöründe en büyük perakende şirketi olarak ise Hepsiburada gösterildi. 

Türkiye Bülent Tüfenkci İnovasyon Forumu ve Ödülleri LC WAİKİKİ Capital Ekonomist
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek