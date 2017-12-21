Perakendenin En Hızlıları Belli Oldu!

Yapılan araştırma kapsamında ülke genelinde en yüksek ciroya sahip olan şirketlerin BİM, Migros ve A101 olduğu açıklanırken, Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Bakan Tüfenkci katılım gösterdi.

Ülkede En Çok Mağazaya A101 Sahip

İki derginin yaptığı araştırmanın sonucunda A101'in liderlik koltuğunda oturduğu Türkiye'de en çok mağazaya sahip perakende şirketleri kategorisi kapsamında, A101'i ikincilikle BİM takip ederken, BİM'i ise üçüncü olarak Şok izledi.

Türkiye'de metrekareye göre en büyük perakende şirketi kategorisinde ise ilk sıra BİM'in olurken, bahsi geçen kategoride BİM'i A101 ve İstikbal takip etti. Türkiye'nin mağaza sayısına göre en büyük şirketleri kapsamında ise gıda sektöründe Migros yer alırken, indirim perakende alanında A101, ayakkabı sektöründe FLO, giyim sektöründe LC Waikiki, lüks perakende alanında Vakko, mobilya perakende alanında İstikbal, yapı market alanında Tekzen, ev tekstili alanında English Home, züccaciye alanında Karaca, teknoloji alanında Teknosa, kişisel bakım alanında Gratis ve kırtasiye alanında ise D&R yer aldı.

LC-WAİKİKİ Bir Çok Alanda Önde

Yine bahsi geçen araştırma kapsamında Türkiye'de ciro bazlı en büyük lüks perakende şirketleri kategorisinde ilk sıraya Beymen yerleşti. Türkiye'nin metrekare bazlı en büyük ev tekstil perakende şirketinin Zorlu Tekstil olduğu belirtilirken, LC Waikiki ise Yurt dışında metrekare bazlı en büyük perakende şirketi olarak birinciliği kaptı. LC Waikiki'yi söz konusu kategoride İstikbal ve Koton izledi.

Öte yandan yapılan araştırma çerçevesinde Türkiye'nin e-ticaret sektöründe en büyük perakende şirketi olarak ise Hepsiburada gösterildi.