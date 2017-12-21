10 Bin TL’lik Maaş Desteği Devletten!
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10 Bin TL’lik Maaş Desteği Devletten!


10 Bin TL’lik Maaş Desteği Devletten!
10 Bin TL’lik Maaş Desteği Devletten! Seda Polat - Tarih: 2017-12-21 Saat: 19:11:20
Anasayfa Eko Gündem 10 Bin TL’lik Maaş Desteği Devletten!

İstihdam seferberliği için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İstihdam seferberliği için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 2018 yılı için bu seferberlik kapsamında 6 ay maaşın devletten ödeneceği bir uygulama başlatılacak. Önümüzdeki yıl yani yeni yılda 18 ve 25 yaşlarının arasında genç eleman çalıştıran esnaflara devlet 10 bin TL maaş desteği sunacak.

Bu yıl yani bitirmek üzere olduğumuz yıl bu istihdam seferberliği adlı uygulama başlatılmıştı. Bu başlatılan seferberlik meyvelerini vermeye başladı. 1.5 milyon kişiye iş imkanının sağlanması hedeflenerek 2018 yılı için de kollar sıvandı. Ekonomik büyümenin devamının sağlanması için 2017 yılında başlatılan uygulamaların 2018 yılında da uygulanması için harekete geçildi. Bu istihdam seferberliği uygulamalarında ise en dikkat çeken destek esnaflara yönelik uygulanan destek oldu.

Bu uygulamaya göre yeni yılda işletmesine 25 yaşını doldurmamış genç eleman istihdam eden esnafın, bu aldıkları işçilerin ödeyeceği maaşın 6 aylık kısmını devlet kendi üstlenecek.

2017’de Yüz Güldü, 2018 İçin de Kollar Sıvandı!

2017 yılında verilen vergi istisnası, asgari ücret desteği, ilave istihdam desteği ve sigorta primi desteği gibi 12 milyar lira kaynak ayırılan çok sayıda destek ve teşvik bilindiği üzere olumlu sonuçlandı ve 2017 yılında tam 1,5 milyon kişilik rekor bir istihdam geldi. Bu rekor istihdamın gelmesi hükümetin yüzünü güldürünce bunu devam ettirmek için 2018 yılında da çalışmaların devam edeceği söylendi.

6 ay maaşın devletten, diğer 6 ay maaşınsa esnaftan karşılanacağı bu uygulamada, verilecek maaşların en yüksek limiti asgari ücret olacak. Yani asgari ücret baz alınacak. Yani devlet genç eleman başına sadece 10 bin TL destekte bulunacak. 

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