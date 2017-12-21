Litecoin Satıldı!
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Litecoin Satıldı!


Litecoin Satıldı!
Litecoin Satıldı! Seda Polat - Tarih: 2017-12-21 Saat: 19:51:50
Anasayfa Eko Gündem Litecoin Satıldı!

​Bitcoin’e benzeyen sanal para biriminin yaratıcısı Charlie Lee, Reddit adı verilen sosyal medya paylaşım sitesinden açıklamada bulundu.

Bitcoin’e benzeyen sanal para biriminin yaratıcısı Charlie Lee, Reddit adı verilen sosyal medya paylaşım sitesinden açıklamada bulundu. Tüm Litecoin’lerini sattığını ve bağışladığını söyleyen yatırımcı, bu hesap üzerinden tüm Litecoin’leri elinden çıkardığını söyledi.

Finansal olarak bu uygulamanın kendine çok yaradığını söyleyen Lee, bundan sonraki hayatında finansal başarısının Litecoin’e bağlamayacak kadar iyi durumda olduğunu belirtti.

Tüm bu yaşananlara rağmen tüm zamanını Litecoin üzerinde çalışarak geçirdiğini söyleyen Lee, Litecoin’in başarılı olduğu vakit, birçok farklı şirkette hala bunun karşılığını alıyor olacağını belirtti. Lee, sattığı Litecoin’leri ne kadardan sattığını veya miktarını söylemedi.

Litecoin Bitcoin’e Göre Daha Akıllıca Bir Tercihti!

Son dönemlerde oldukça revaçta olan Litecoin, rakip para birimi Bitcoin’e göre daha akıllıca ve daha hızlı. Bitcoin’e benzer yönlerinin olduğu söylenebilir ancak kesinlikle aynı para birimi değildir. İkisinin benzerlik gösteren yönlerinden biri, iki para biriminin de kripto olmasıdır. Litecoin’in son zamanlarda Bitcoin’e göre daha hızlı büyüyor ve bu büyüme sebebiyle de yatırımcılarını cezbediyor.

2017 Kasım ayının sonlarına doğru değeri 80 doları bulan Litecoin, inanılmaz bir artış göstererek sonrasında 300 doları buldu. Bu gelişmeler yüzdeye vurulduğunda ise Bitcoin ile neredeyse başabaş bir performans ortaya çıkarıyor.

Litecoin’i kullananların en büyük avantajı tabi ki Litecoin’in sunduğu işlem hızı. Yan, Litecoin’in blokları Bitcoin bloklarına göre 4 kat daha hızlı hareket ediyor. Bu şekilde de Litecoin, Bitcoin’e göre daha kısa sürede işlem halledebiliyor. Bu para birimi en çok da bu yönüyle yatırımcıların işine geliyor.

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