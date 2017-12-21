Sahte E-devlet Hesabına Dikkat Edin!
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Sahte E-devlet Hesabına Dikkat Edin!


Sahte E-devlet Hesabına Dikkat Edin!
Sahte E-devlet Hesabına Dikkat Edin! Seda Polat - Tarih: 2017-12-21 Saat: 19:52:46
Anasayfa Eko Gündem Sahte E-devlet Hesabına Dikkat Edin!

Açıklama BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’dan geldi.

Açıklama BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’dan geldi. HGS, e-okul, e-devlet ve SGK gibi popüler isimlere sahip olan 40 uygulamanın analizi sonucunda 32 uygulamanın sahte çıktığını söyleyen Sayan, bu söz konusu uygulamaların mobil uygulamalarının da bir kısmında zararlı aktivite içerdiğini tespit ettiğini belirtti.

Kamu kuruluşlarına ait olan uygulamalarda birçok uygulamanın sahtesinin yapıldığı ve bu uygulamaların da zararlı aktiviteleri içerdiği söylendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun başkanı Sayan, konu ile ilgili çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Bu çalışmaların sonuçlarını aldıklarını söyleyen Sayan, HGS, e-devlet, e-okul ve SGK gibi halk tarafından kullanılan popüler isimlere sahip olan 40 civarında uygulamanın analizinin sonuçlarında 32 uygulamanın sahte olduğu ve hatta bu uygulamaların mobil uygulamasının zararlı aktivite içerdiğini belirtti.

Zararlı Uygulamalar Nasıl Ayırt Edilecek?

Zararlı ve sahte uygulamaların nasıl ayırt edileceğini söyleyen Sayan, gerçek olmayan uygulamaların gerçeğin aksine kurulumun sırasında kullanıcıdan gereksiz izinler istiyor. Bu istenen gereksiz izinlere örnek olarak kullanıcının konum bilgisi, mikrofon, adres defterine erişme ve hoparlör gibi izinleri gösteriliyor, bu izinlerin verilmesi halinde ise sahte uygulama sahibi kişiler, kişinin kişisel bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.

Son zamanlarda ortaya çıkan bir başka şey de sahtecilik olayının bankacılık uygulamalarında görülmesi. Kişilerin SMS bilgilerine kadar ulaşabilen sahtekarlar, bankacılıkta bir defaya mahsus olmak üzere üretilen şifrelerin de erişebiliyorlar.

Sayan bu konu ile ilgili vatandaşların bilinen mecralardan bu uygulamaları indirmelerini, mağazalardaki indirmelerde ise kaç defa indirildiğine ve kullanıcı yorumlarına bakmaları gerektiğine işaret etti.   

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