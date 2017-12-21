Yerli Otomobil İçin Şehirlerden Davet Yağıyor!
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Yerli Otomobil İçin Şehirlerden Davet Yağıyor!


Yerli Otomobil İçin Şehirlerden Davet Yağıyor!
Yerli Otomobil İçin Şehirlerden Davet Yağıyor! Seda Polat - Tarih: 2017-12-21 Saat: 20:43:32
Anasayfa Eko Gündem Yerli Otomobil İçin Şehirlerden Davet Yağıyor!

​Yerli otomobil üretimi gerçekleştirmek için, 10 il babayiğitlere çağrıda bulundu.

Yerli otomobil üretimi gerçekleştirmek için, 10 il babayiğitlere çağrıda bulundu. Bu iller arasındaki yarış Anadolu ve Marmara bölgeleri arasında gerçekleşecek. İller arasında bedava arsa veren de var, nitelikli işgücünü sağlayacak olan da, lojistik avantajını öne çıkaran da… Hatta bazıları uluslararası raporu dahi hazırlattı.

Lojistik Açıdan Marmara, Arazi Bakımından Anadolu!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından yerli otomobili üretecek 5 babayiğit açıklanmıştı. Bu açıklanmasının arından akıllarda nerde üretilecek bu yerli otomobil sorusu canlandı. Türkiye’nin ilk yerli, otomobili için de iller sıraya dizildi. Sakarya, Kayseri, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Manisa, Ankara, Kütahya ve Konya olmak üzere 10 ilden babayiğitlerin şehirlerini seçmeleri için davet gitti. Yerli otomobil yatırımını kendi bulundukları ile getirmek isteyenler, ciddi bir süreç başlattı ve iller arasında özel bir komite kuruldu. Hatta bazı illerin yetkilileri uluslararası şirketlere fizibilite raporları dahi hazırlattı. Bu kıyasıya süren mücadelede öne geçmek için babayiğitlere bedava arazi sözü verenler dahi var. Bazıları da bedava arazi yerine nitelikli işgücü için, üniversitelerle işbirliği içinde olduğunu belirtiyor.

Lojistik açıdan tabi ki Marmara ön plana çıkıyor. Ancak Marmara’daki en büyük problem arazi. İç Anadolu’daki iller arazi bakımından Marmara’nın yeterli gelmeyeceğini bu sebeple de yapılacak olan yatırımın kendi illerine gelmesi gerektiğini söylüyor.

Lojistik açıdan her ne kadar Marmara bölgesi öncelikli olsa da, arazi bakımından Anadolu bölgesi daha şanslı durumda,

Yerli otomobilin henüz hangi ilde üretileceği belli değil ancak ili bölge arasında kıyasıya bir mücadele sürüyor.   

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