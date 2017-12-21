Yeni Nesil Yazar Kasaya Konulan Mecburiyet Kararında Yeni Gelişme!
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Yeni Nesil Yazar Kasaya Konulan Mecburiyet Kararında Yeni Gelişme!


Yeni Nesil Yazar Kasaya Konulan Mecburiyet Kararında Yeni Gelişme!
Yeni Nesil Yazar Kasaya Konulan Mecburiyet Kararında Yeni Gelişme! Seda Polat - Tarih: 2017-12-21 Saat: 21:01:48
Anasayfa Eko Gündem Yeni Nesil Yazar Kasaya Konulan Mecburiyet Kararında Yeni Gelişme!

​Yeni nesil yazar kasaların kullanımı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yeni nesil yazar kasaların kullanımı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ödeme kaydeden bu yeni nesil yazar kasaların kullanılma zorunluluğu 2018 yılında yürürlüğe girecek. Sayılı günlerin kaldığı bu zorunlulukta mükelleflere bir müjde geldi. Mükellefler eski nesil yazar kasalarını, cihazın mali hafızası dolana kadar kullanabilecek.

Büyük işletmeler yeni nesil yazar kasaları kullanmaya başlamıştı. Ancak 2014 yılının cirosu yüz elli bin liranın altında olan esnaflar için son süre 1 Ocak 2018 olarak belirtilmişti. Belirtilen bu sürede değişikliğe gidildi. Esnaflar eski nesil yazar kasalarını, cihazların hafızalarının dolmasına kadar kullanabileceğine karar verildi.

Daha Önce TESK Başkanı Rica Etmişti!

Daha önce TESK Başkanı Palandöken konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Palandöken yeni nesil yazarkasaların maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çekerek bu sürenin uzatılmasından yana olunduğunu söylemişti.

Konu ile ilgili karar Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili kanuna göre, eski nesil yazar kasalarını kullanan esnaflar, yeni nesil yazar kasalara geçmek için eski cihazlarının hafızasının dolmasını bekleyebilecek. Hafızası dolan eski nesil yazar kasalardan sonra, mükellef yeni nesil yazar kasalara geçmek zorunda olacak.

Konu ile ilgili düşüncelerini daha önce de belirten TESK’ten, bu kararın çıkmasına ilişkin yorum geldi. TEKS, bu hareketten dolayı teşekkürlerini iletti.

Kayıt dışının azaltılması için yapılan bu uygulama, büyük işletmelerde büyük farka yol açmıştı. Vergiden kaçırmanın daha da zorlaşması için bu uygulamanın daha fazla alanda kullanılması gerektiğini söyleyen yetkililer, şimdi esnaflar için olan sürede esneklik getirdi.    

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