Merkez Bankası’nın Rezervleri Düşüşte
Advert Advert Advert


Merkez Bankası’nın Rezervleri Düşüşte


Merkez Bankası’nın Rezervleri Düşüşte
Merkez Bankası’nın Rezervleri Düşüşte Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-21 Saat: 21:31:59
Anasayfa Bankalar Merkez Bankası’nın Rezervleri Düşüşte

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçtiğimiz hafta 92 milyar dolar değerinden 91.1 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin toplam rezervleri, geçtiğimiz hafta 707 milyon dolar düşerek 113 milyar 582 milyon dolara indi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerinden elde edilen bilgiler kapsamında, 15 Aralık tarihi itibarıyla Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 914 milyon dolar düşerek 91 milyar 110 milyon dolara geriledi. Brüt Döviz rezervleri, 8 Aralık tarihi itibarıyla 92 milyar 24 milyon dolar seviyelerin seyrediyordu. Aynı süreçte altın rezervleri, 207 milyon dolar yükselerek 22 milyar 265 milyon dolardan 22 milyar 472 milyon dolara ulaştı. Bu sayede Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre 707 milyon dolar düşerek 114 milyar 289 milyon dolardan 113 milyar 582 milyon dolara indi.

Gereksinim Duyulması Halinde Parasal Sıkılaştırma Yapılabilir

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Aralık ayı para politikası toplantısının özeti bildirildi. Kredi büyümesinin önceki senelerdeki ortalamalarına yakın seviyelerde seyrettiğinin belirtildiği toplantıda, çekirdek göstergelerin ana eğiliminin yüksek seviyesini korumaya devam ettiği ifade edildi. Fiyatlama davranışlarıyla ilişkili risklerin çoğaldığına değinilen raporda, gelişmekte olan ülkelere olan portföy girişlerinin güçlü seyir izlemekte olduğu belirtildi. Enflasyonda baz etkisine değil de ana eğilime dikkat edileceği bildirildi. Aralık ayında TÜFE'de baz etkili belirgin gerileme öngörüldüğüne işaret edildi. PPK'nın Aralık toplantısının özetinde, gerek görülmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği ifade edildi.

Haftalık menkul kıymet istatistikleri de bildirildi. Bu istatistikler dahilinde, yurt dışında yerleşik vatandaşlar 15 Aralık haftasında net 8.7 milyon dolar tutarında hisse senedi, 226.2 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 20 milyon dolar tutarında Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) satın aldı.

TCMB Rezerv Para Politikası Kurulu DİBS TÜFE
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek