Merkez Bankası’nın Rezervleri Düşüşte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin toplam rezervleri, geçtiğimiz hafta 707 milyon dolar düşerek 113 milyar 582 milyon dolara indi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerinden elde edilen bilgiler kapsamında, 15 Aralık tarihi itibarıyla Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 914 milyon dolar düşerek 91 milyar 110 milyon dolara geriledi. Brüt Döviz rezervleri, 8 Aralık tarihi itibarıyla 92 milyar 24 milyon dolar seviyelerin seyrediyordu. Aynı süreçte altın rezervleri, 207 milyon dolar yükselerek 22 milyar 265 milyon dolardan 22 milyar 472 milyon dolara ulaştı. Bu sayede Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre 707 milyon dolar düşerek 114 milyar 289 milyon dolardan 113 milyar 582 milyon dolara indi.

Gereksinim Duyulması Halinde Parasal Sıkılaştırma Yapılabilir

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Aralık ayı para politikası toplantısının özeti bildirildi. Kredi büyümesinin önceki senelerdeki ortalamalarına yakın seviyelerde seyrettiğinin belirtildiği toplantıda, çekirdek göstergelerin ana eğiliminin yüksek seviyesini korumaya devam ettiği ifade edildi. Fiyatlama davranışlarıyla ilişkili risklerin çoğaldığına değinilen raporda, gelişmekte olan ülkelere olan portföy girişlerinin güçlü seyir izlemekte olduğu belirtildi. Enflasyonda baz etkisine değil de ana eğilime dikkat edileceği bildirildi. Aralık ayında TÜFE'de baz etkili belirgin gerileme öngörüldüğüne işaret edildi. PPK'nın Aralık toplantısının özetinde, gerek görülmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği ifade edildi.

Haftalık menkul kıymet istatistikleri de bildirildi. Bu istatistikler dahilinde, yurt dışında yerleşik vatandaşlar 15 Aralık haftasında net 8.7 milyon dolar tutarında hisse senedi, 226.2 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 20 milyon dolar tutarında Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) satın aldı.