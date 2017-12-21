Türkiye’ye Yurt Dışından Yapılan Yatırımlar Azaldı

Ekonomi Bakanlığı, 2017 senesi ekim ayına dair "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni bildirdi. Bu veriler dahilinde, ekim ayında 800 milyon dolar doğrudan yatırım girişi yapıldı. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'de bulunan yeni ya da hali hazırdaki şirketleriyle iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarıyla alakalı transferleri ifade eden sermaye girişi ekimde 180 milyon dolar olarak tespit edilirken, bu tutarın 119 milyon dolarlık kısmı AB ülkelerinden oldu.

Ocak-ekim dönemleri arasındaysa net direkt uluslararası yatırım girişi, geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 16.9 oranında düşerek 8 milyar 290 milyon dolar olarak seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası direkt yatırım girişleri bölümünde bulunan sermaye girişi bu süreçte toplam 5 milyar 430 milyon dolar olarak seviyesinde tespit edildi. Aynı süreçte uluslararası doğrudan yatırım girişinin 1.4 milyar dolarlık kısmı mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen, 983 milyon dolarlık kısmı imalat sektöründen ve 928 milyon dolarlık kısmı enerji sektöründen sağlandı.

En Çok Faaliyet Toptan Perakende Sektöründe Gösterildi

2017 senesinde ekim ayında 583 uluslararası sermayeli firma ve şube açıldı, 15 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki yapıldı. Ocak-ekim dönemleri arasında 4 bin 437 uluslararası sermayeli şirket ve şube açıldı, 162 yerli sermayeli firmalara da uluslararası sermaye iştiraki yapıldı. Aynı süreçte 4 bin 599 uluslararası sermayeli firma, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleriyle, ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörlerinde faaliyet gösterdi.

Kayıtlı sermayesi 500 bin doların üstünde olan 107 uluslararası sermayeli firma, şube kuruluşu ve yabancı ortak iştiraki yapıldı. Bu firmaların 46 adedi toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. Bahsedilen süreçte kurulan 4 bin 599 uluslararası sermayeli firmadan 2 bin 818 civarında olan bölümü ve Ortadoğu ülkeleri, 685 tanesi AB ülkeleri, 345 tanesi diğer Asya ülkelerinden ortaklı şirketler oldu.