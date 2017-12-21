Avrupa Piyasalarında Hisse Senetleri Ve Tahviller Düşüş Trendine Geçti

Avrupa piyasalarında işlem görmekte olan hisse senetleri, treaderların yılbaşı tatilinin yaklaşması ile beraberinde trendini üçüncü günde de devam ettirirken, bölgedeki tahvillerinin geneli de düşüşünü devam ettirdi. Dolar, ABD'de açıklanacak olan üçüncü çeyrek dönem GSYH büyüme verilerinden önce yatay seyretti. ABD Hazine tahvilleri az oranda yükseldi.

Stoxx Europe 600 Endeksi, Asya piyasalarındaki dalgalı seyrinden sonra, bir aydan bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Bunun sonucunda endeksteki sektörlerin çoğu kırmızı bölgeye girdi. Sydney ve Seul Borsalarının gösterge endeksleri değer kaybı yaşarken, Hong Kong ve Şanghay endeksleri yükselme eğilimine geçti. Bu hafta gözlemlenen tahvillerdeki satış dalgası, ABD Hazine tahvillerinin durgunlaşmasına rağmen devam etti ve çekirdek Avrupa tahvillerinin faizleri değer artışını dördüncü güne taşıdı.

Euro az oranda yükselirken, sterlin İngiltere'de Tüketici Güveni göstergesinin Aralık ayında dört senenin en düşük seviyesine düşmesine rağmen kayıplarını telafi etti. Yen, Japonya Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması ve Başkan Haruhiko Kuroda'nın mevcut politikasının tekrar değerlendirilmesine gerek olmadığını bildirmesinden sonra değer kaybı yaşadı.

Bunlara ek olarak, petrol, ABD'de resmi verilerin ham petrol stoklarının beklenen orandan daha fazla düştü ve iki sene içindeki en düşük seviyesini gördü.

Piyasalar Tarafından Takip Edilecek Gelişmeler;

- ABD ve İngiltere yenilenen üçüncü çeyrek dönem GSYH rakamları açıklanacak.

- Japonya Merkez Bankası bugün para politikası toplantısını yapacak.

- Katalonya'da bugün yapılacak bölgesel seçimler, bu bölgenin İspanya'dan ayrılmasını isteyenlerin gücünü gösteren bir belirti anlamını taşıyacak.