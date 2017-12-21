Karadenizli Firma 55 Ülkeye Isıtıcı İhraç Ediyor
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Karadenizli Firma 55 Ülkeye Isıtıcı İhraç Ediyor


Karadenizli Firma 55 Ülkeye Isıtıcı İhraç Ediyor
Karadenizli Firma 55 Ülkeye Isıtıcı İhraç Ediyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-21 Saat: 23:25:11
Anasayfa İthalat&İhracat Karadenizli Firma 55 Ülkeye Isıtıcı İhraç Ediyor

Trabzon'da bulunan şirket tarafından üretimi gerçekleştirilerek "Veito" adıyla dünya markası haline gelen elektrikli ısıtıcıların Çin, ABD, Almanya, İngiltere, Rusya, Arabistan, Brezilya ve Yeni Zelanda'nın da içinde olduğu 55 ülkeye ihracatı yapılıyor.

Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde 1987 senesinde faaliyet göstermeye başlayan Cemsan Elektrikli Cihazlar Sanayi ve Ticaret Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Albayrak, muhabirlere bazı açıklamalarda bulundu. Şirketin babası tarafından kurduğunu ve kardeşleriyle beraber bu şirketi işlettiklerini anlatan Albayrak, işe en başta elektrikli su ısıtıcısı üreterek başladıklarını dile getirdi. Su ısıtıcısının ardından elektrikli karbon infrared ısıtıcıları üretmeye başladıklarına değinen Albayrak, elektrikli karbon infarared ısıtıcıların AR-GE çalışmalarını yaptıklarını anlattı. Türkiye'de bu ürünün ilk defa bu firma tarafından üretildiğine dikkat çeken Albayrak, bu kalemde Türkiye’de en güçlü üreticinin kendileri olduğunu vurguladı.

Katma Değeri Yüksek Ürünler Üretilmeli

En çok elektrikli ısıtıcılar olmak üzere 55 ülkeye ürün ihraç ettiklerine işaret eden Albayrak, Kanada, Arabistan, Gürcistan, Brezilya, Ürdün, Yeni Zelanda, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Rusya, İsviçre, İtalya, Litvanya’nın ihracat yapılan güçlü ülkeler arasında bulunduğunu aktardı. Daha az ihracat yapılan ülkelerin de bulunduğuna değinen Albayrak, senenin 11 aylık döneminde 2 milyon 400 bin dolar değerinde dış satım yaptıklarını belirtti. Albayrak, 50 bin dolarla ihracatla başladıklarını fakat geçen süreç içinde bu rakamların 2 milyon 400 bin dolara ulaştığına değindi.

İhracat pazarlarını genişletmeyi hedeflediklerini dile getiren Albayrak, 2017 senesinde ihracat yapılan ülkelere Çin'i de eklediklerini belirtti. Hedeflerinin daha çok ürün üreterek daha fazla ihracat yapmak olduğun işaret eden Albayrak, şirketi daha da üst noktalara taşımayı istediklerini bildirdi. Albayrak, ekonomiye katkı sağlayacak, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin gerekliliğini belirtti.

Veito Isıtıcı Beşikdüzü Organize Sanayi Trabzon Osman Albayrak
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