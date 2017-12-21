Yerli Üretim Güneş Modülü Bin Kişiyi İstihdam Edecek

İlk adımları atılacak bu yatırım binin üstünde vatandaşı istihdam edeceğini vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bunun yanı sıra yan sektörlerde de yeni iş alanlarının oluşacağına değindi. Açılacak fabrika senelik bazda 500 megavat ingot, wafer, 650 megavat hücre ve 800 megavat panel üretecek kapasiteye sahip olacak.

Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan YEKA-Fotovoltaik Hücre ve Güneş Modülü Fabrikası ile Ar-Ge Merkezi temel atma töreni esnasında konuşma yapan Albayrak, tesisin enerji teknolojilerinin yerlileşmesi için bu projenin güzel bir aşama olduğunu anlattı. Bakan Albayrak, Türk ekonomisinin son 15 sene içinde büyürken enerji sektörünün de büyüme gösterdiğini ve geçen zamanda kamu-özel sektör tarafından 100 milyar dolar değerinde yatırım yapıldığını anlattı. Elektrikteki kurulu güç kapasitesinin 32 bin megavattan 85 bin megavat seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Albayrak, yürütülen güneş enerjisi projesinin enerji teknolojilerine bağımlılığı azaltacağını ve Türkiye'nin potansiyelini yükselterek ihracatçı konuma getireceğini belirtti.

İlk Aşamada Yüzde 60 Oranında Yerli Üretim

Yürütülen çalışmalar dahilinde dünya üzerindeki en büyük fotovoltaik güneş enerjisi üretim alanını çok özel bir koşulla ihaleye çıkardıklarını dile getiren Albayrak, şartnamede teknoloji transferini ve bu teknolojilerde Türkiye’yi üretim üssü haline getirmeyi öncelik olarak belirlemesi temel alındı. Bu nedenle ilk sene yüzde 60, ikinci sene yüzde 70 oranında yerli üretim yapacaklarına işaret eden Albayrak, fason üretim ya da montajla değil, direkt olarak teknoloji üretimi yapacak fabrikayı ve yüzde 80’i Türk mühendislerden oluşacak Ar-Ge merkezini koşul olarak belirlediklerini anlattı.