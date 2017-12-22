Yemek Kartları ile İlgili Boykot Ertelendi!

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, mevcut komisyon oranlarının aza indirilmesi amacıyla yemek kartları ile ilgili 27 Aralık tarihinde yapılacak olan boykotu ertelediklerini duyurdu.

TÜRES Genel Başkanı’ndan Yazılı Açıklama

Kısa adı TÜRES olan Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl 27 Aralık 2017 tarihinde yemek kartlarına uygulanan komisyon oranlarını protesto etmek ve bu oranların düşürülmesini talep etmek amacıyla yapılacak olan boykotun ertelendiğini açıkladı. Daha önceden alınan boykot kararının uygulanan yüksek komisyon oranlarının düşürülmesi için alındığının altını bir kez daha çizen Ramazan Bingöl, erteleme kararını yazılı açıklama ile bildirdi.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl yaptığı yazılı açıklamada daha önceden aldıkları kararla yemek kartı şirketleri tarafından 27 Aralık 2017 tarihinde alınan boykot kararının diğer ülkelerde yemek kartlarına uygulanan komisyon oranlarının yüzde 2 – 3 oranında olmasına rağmen Türkiye’de yüzde 10 – 12 olmasından dolayı alındığını hatırlatarak, bu karardan sonra Ankara Ticaret Odası başta olmak kaydıyla İzmir, Erzincan, Gaziantep, Denizli, Sivas gibi pek çok ilin ticaret odalarının boykota destek verdiklerini, ayrıca bir çok sivil toplum kuruluşu ve dernekten de destekler aldıklarını söyledi.

Boykot Çözüm Sürecine Zarar Verir

Ramazan Bingöl, bu hafta içinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile bir görüşme yaptıklarını, bu görüşmede problemin çözümü ile ilgili büyük adımlar atıldığını, Tüfenkci’den bu çözümleri öğrenmiş olmanın kendilerini umutlandırdığını, Bakan’ın önümüzdeki günlerde yemek kartı şirketleri ile kendilerini bir araya getireceğini, ayrıca yemek kartı şirketleri ile devlet nezdinde atılacak adımlara da uyum göstereceklerini, kaydedilen bu aşamalardan sonra boykot yapmanın çözüm sürecine zarar vereceğini düşündüklerinden dolayı 27 Aralık 2917 tarihinde yapmayı planladıkları boykotu ertelediklerini de sözlerine ekleyerek destek veren herkese teşekkür ettiğini de bildirdi.