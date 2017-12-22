3. Havalimanında İlk Uçuş Şubat Ayında Yapılacak!

İNT ES Başkanı Celal Koloğlu, önümüzdeki şubat ayında İstanbul’da inşaatı devam eden üçüncü havalimanına ilk uçağın ineceğinin müjdesini verdi.

3. havalimanının müteahhitlerinden olan ve İNT ES Başkanı Celal Koloğlu, 2018 yılının şubat ayının sonlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından havalimanına THY uçağı ile ilk inişin yapılacağını, bu uçuşun deneme amaçlı olacağını açıkladı.

İlk Uçuşu Cumhurbaşkanı Gerçekleştirecek

Gazetecilerle bir araya gelerek sorularını cevaplayan İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNT ES) Başkanı Celal Koloğlu, bir açıklama yaparak önümüzdeki şubat ayının sonunda İstanbul 3. havalimanında ilk deneme inişinin gerçekleştirileceğini, bu uçuşun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım tarafından Türk Hava Yolları uçağı ile yapılmasının planlandığını söyledi.

İki Uçak Aynı Anda İnip Kalkacak

İNT ES Başkanı Celal Koloğlu, üçüncü havalimanında devam eden inşat çalışmalarındaki son durum ile ilgili de bilgi verdi. Koloğlu, 29 Ekim 2018 tarihinde havalimanının iki bağımsız pistinin, 1 milyon 200 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan terminal binasının ve 30 bin araç kapasiteli kapalı otoparkının açılışının gerçekleşeceğini, açılan bu iki piste aynı anda uçakların inip kalkabileceğini, halen Türkiye’de hiçbir havalimanında aynı anda iniş kalkış yapılabilen pist bulunmadığını, pistin birinin şu anda bitmiş olduğunu, son olarak bazı testlere tabi tutulduğunu, havalimanı kapsamındaki 6 adet pistin hepsinin inşaatı bittiğinde toplam 3 adet de kule olacağını da söyledi.

Celal Koloğlu ayrıca 2018 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın havalimanına gelerek incelemelerde bulunacaklarını, bu sırada THY’nin uçağı ile deneme inişinin de yapılacağını belirtti.