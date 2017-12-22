Altın ve Dövizde Haftanın Son Gününde Son Durum! – 22 Aralık 2017
Advert Advert Advert


Altın ve Dövizde Haftanın Son Gününde Son Durum! – 22 Aralık 2017


Altın ve Dövizde Haftanın Son Gününde Son Durum! – 22 Aralık 2017
Altın ve Dövizde Haftanın Son Gününde Son Durum! – 22 Aralık 2017 Dilek Demirler - Tarih: 2017-12-22 Saat: 14:49:35
Anasayfa Altın&Döviz Altın ve Dövizde Haftanın Son Gününde Son Durum! – 22 Aralık 2017

Altın fiyatları tatil döneminden önce tahvillerde faizlerin yükselmesine rağmen ikinci haftayı da kazançla kapatmaya yöneldi.

Altın fiyatları tatil döneminden önce tahvillerde faizlerin yükselmesine rağmen ikinci haftayı da kazançla kapatmaya yöneldi.

Spot altın Fiyatlarında Haftalık Yüzde 0.7 Artış

Tahvil faizlerinin kaydettiği yükselişe ve tatil döneminin yaklaşıyor olmasından dolayı piyasalarda işlemlerin sakin görünüm kazanmış olmasına rağmen altın fiyatları ikinci haftanın sonunda da haftayı kazançla kapatacak gibi görünüyor.

Spot altın fiyatları yüzde 0.1 oranında düşüş sergileyerek ons başına 1.265,34 dolara düştü. Geçtiğimiz hafta yüzde 0.6 oranında artan spot altın fiyatları bu haftanın genelinde de yüzde 0.7 oranında yükselmeyi başardı. Altın fiyatları 2016 yılında yüzde 8.1 oranında artış sağlamasından sonra 2017 yılının genelinde yüzde 10 oranında arttı.

Amerika’nın 10 yıl vadesi bulunan tahvillerindeki faiz oranı yüzde 2.48 düzeyinde izlediği seyirle geçtiğimiz eylül ayından bu yana sergilediği en hızlı haftalık kazancı gerçekleştirdi.

Dolar Bugün Ne Durumda?

ABD dolarının, küresel piyasalarda önem taşıyan 10 önemli para birimi karşısındaki durumunu gösteren Dolar Spot Endeksi’nde yüzde 0.1 oranında yükseliş görüldü. Endekste haftanın genelinde yüzde 0.6 oranında kayıp kaydedildi.

Dolar bu hafta son gün olan cuma günü itibariyle yukarı yönlü bir seyir izliyor olsa da hafta geneline bakıldığında kayıplarla kapatacak gibi görünüyor.

Euro Bugün Ne Durumda?

Katalonya’da yapılan erken seçimlerde ayrılıkçıların kazanmış olmasından dolayı euroda düşüş görüldü. Euro bu hafta, dolar karşısında yüzde 0.2 oranında değer kaybı yaşayarak 1.1848 dolar civarına geriledi.

Ekonomi analistleri euronun 1.1800 dolar civarında destek bulduğunu ve bu seviyenin de euronun aşağı yönlü hareket etme eğilimini kısıtlayacağı yönünde fikir bildiriyorlar.

Dolar – yen paritesinde ise 113.32 seviyesinde değişiklik olmadı ve haftayı yüzde 0.6 oranında bir kazanımla sonlandırmaya yöneldi. 

Altın fiyatları Spot altın fiyatları Dolar bu hafta Euro bu hafta
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek