Altın ve Dövizde Haftanın Son Gününde Son Durum! – 22 Aralık 2017

Altın fiyatları tatil döneminden önce tahvillerde faizlerin yükselmesine rağmen ikinci haftayı da kazançla kapatmaya yöneldi.

Spot altın Fiyatlarında Haftalık Yüzde 0.7 Artış

Tahvil faizlerinin kaydettiği yükselişe ve tatil döneminin yaklaşıyor olmasından dolayı piyasalarda işlemlerin sakin görünüm kazanmış olmasına rağmen altın fiyatları ikinci haftanın sonunda da haftayı kazançla kapatacak gibi görünüyor.

Spot altın fiyatları yüzde 0.1 oranında düşüş sergileyerek ons başına 1.265,34 dolara düştü. Geçtiğimiz hafta yüzde 0.6 oranında artan spot altın fiyatları bu haftanın genelinde de yüzde 0.7 oranında yükselmeyi başardı. Altın fiyatları 2016 yılında yüzde 8.1 oranında artış sağlamasından sonra 2017 yılının genelinde yüzde 10 oranında arttı.

Amerika’nın 10 yıl vadesi bulunan tahvillerindeki faiz oranı yüzde 2.48 düzeyinde izlediği seyirle geçtiğimiz eylül ayından bu yana sergilediği en hızlı haftalık kazancı gerçekleştirdi.

Dolar Bugün Ne Durumda?

ABD dolarının, küresel piyasalarda önem taşıyan 10 önemli para birimi karşısındaki durumunu gösteren Dolar Spot Endeksi’nde yüzde 0.1 oranında yükseliş görüldü. Endekste haftanın genelinde yüzde 0.6 oranında kayıp kaydedildi.

Dolar bu hafta son gün olan cuma günü itibariyle yukarı yönlü bir seyir izliyor olsa da hafta geneline bakıldığında kayıplarla kapatacak gibi görünüyor.

Euro Bugün Ne Durumda?

Katalonya’da yapılan erken seçimlerde ayrılıkçıların kazanmış olmasından dolayı euroda düşüş görüldü. Euro bu hafta, dolar karşısında yüzde 0.2 oranında değer kaybı yaşayarak 1.1848 dolar civarına geriledi.

Ekonomi analistleri euronun 1.1800 dolar civarında destek bulduğunu ve bu seviyenin de euronun aşağı yönlü hareket etme eğilimini kısıtlayacağı yönünde fikir bildiriyorlar.

Dolar – yen paritesinde ise 113.32 seviyesinde değişiklik olmadı ve haftayı yüzde 0.6 oranında bir kazanımla sonlandırmaya yöneldi.