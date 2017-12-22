Türk Telekom’un CEO’su: İmtiyazlar Uzatılsın!

Türk Telekom CEO’su Paul Doany, önemli açıklamalarda bulundu. Doany, düzenleyici kurumlara tanınan imtiyazların devam etmesini tavsiye ettiklerini söyledi.

Yatırımlar Boşa Gitmemiş Olur

Paul Doany, yaptığı önemli açıklamalar çerçevesinde Türk Telekom olarak düzenleyici kurumlara tanınan imtiyazların sürmesini istediklerini önerdiklerini, sabitte olduğu gibi mobilde de uygulanan imtiyaz sisteminin benimsenmesini önerdiklerini, bu sayede kamunun menfaatlerinin en yüksek düzeyde tutulmuş olacağını, çünkü bu imtiyazlar ile işletmeciler tarafından yapılan bütün alt yapıların aslında kamuya ait olacağını, imtiyaz süresinin sonunda düzenleyici olan kurumlar o şirket ile devam etmeme kararı almak isterse yapılan yatırımların da boşa gitmemiş olacağını, kamuda ve kamu yararına kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

2005 Yılında Lübnanlılara Satılmıştı

Türk Telekom hisselerinin yüzde 55’lik bölümü 6 milyar 550 milyon dolara özelleştirme yoluna gidilerek 2005 yılında Lübnanlı Hariri ailesinin şirketlerinden olan Oger Telekom’a (OTAŞ) satıldı. Hazine Müsteşarlığı, 2008 yılında Türk Telekom’da 12.5 milyar dolar değerinde halka arz gerçekleştirdi. Bugün itibariyle şirketin değeri 6 milyar doların altında. Türk Telekom her yıl 15 milyar lira ile 16 milyar lira civarında konsolide gelir, 4 milyar lira ile 5 milyar lira arasında da vergilerden önce faaliyet karı üretiyor. Halka arzının gerçekleştiği 2008 yılından 2015 yılına kadar da ortaklarına 1.32 milyar lira kardan pay ödemiş.

Hükümet Bir Çözümle Gelmeli

Türk Telekom CEO’Su Paul Doany açıklamalarında ayrıca hükümet tarafından imtiyazların süresinin uzatılmaması halinde bir çözümle gelinmesi gerektiğini, gerçekçi bir şekilde bundan sonraki süreçte neler olabileceği üzerine çalıştıklarını, kredi sağlayan yerel bankalar olduğunu ve bu bankalara yardımcı olmak amacıyla Türk Telekom’un değerini artırmaya çabaladıklarını da belirtti.