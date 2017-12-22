Yatırımcılar Şokta! Bitcoin Fiyatlarında Sert Düşüş!

Bitcoin fiyatları ile ilgili alınan son dakika haberlerine göre vadeli işlemler arasına alınan kripto para zirveyi test ettikten sonra haftanın son işlem gününde sert bir düşüş sergiledi.

19.000 Dolardan 14.200 Dolara Düştü

Vadeli işlemler arasında alınmasının ardından zirve yaparak 19 bin dolara tırmanan bitcoinin fiyatı bu sabah saat 09:30 civarında 14 bin 200 dolara düştü. Bitcoin fiyatlarında görülen bu sert düşüş yatırımcıları şaşırttı.

Yüzde 30 Oranında Düşüş Yaşadı

Piyasalara hareket kazandıran kripto para birimi bitcoin, vadeli işlemlerden sayıldıktan sonra 19.666 dolar gibi bir değere ulaşarak yatırımcısını sevindirmişti. Ancak haftanın bu son gününde bu sabah itibariyle bitcoin fiyatlarında çok sert bir düşüş oldu ve 13.048 dolarak kadar geriledi. Bitcoin fiyatlarında görülen bu düşüşün oranı ise yüzde 15’in üzerinde gerçekleşti. Ulaştığı rekor seviye üzerinden değer kaybı hesaplandığında ise bitcoinin toplam değer kaybı yüzde 30 oranına ulaşıyor. Bitcoin fiyatları bu sabah saat 09:30 civarında 14.200 dolar olarak işlem gördü.

Uzmanlar Düşüşü Coin Çılgınlığına Bağlıyor

Ekonomi uzmanları bitcoin fiyatlarının düşmesi ile ilgili olarak yatırımcılar tarafından gerçeğe uygunluk testi yapıldığını, fiyatların da bu sebeple düştüğünü söylüyorlar. Oanda Asya Pasifik Ticari İşlemler Direktörü Stephen Innes, konunun esasında arzı sınırlı olan coin taleplerinde görülen çılgınlık olduğunu, bunun da tecrübesiz yatırımcılara olumsuz yansıdığını söyledi.

Bitcoin fiyatlarında görülen düşüşün diğer nedenleri arasında bu sanal para projesi olan Bitcoin Cash’in güçlenmesi olduğu da belirtiliyor. Bitcoin Cash, geride bıraktığımız günlerde Coinbase Borsası tarafından da işleme alındı.