Dursun Özbek: Kulüplerin Varlık Fonu Kurmasını Planlıyoruz!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, kulüplerin naklen yayınlardan elde ettiği 5 yıllık gelirlerinden oluşan bir fon kurulmasını ve kredilerdeki maliyetleri indirmeyi planladıklarını açıkladı.

5 Yıllık Gelirler Fona Aktarılacak

Galatasaray Başkanı ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı’nın da Başkanı olan Dursun Özbek, kulüplerin 5 yıllık naklen yayın gelirlerinden oluşacak olan bir fon kurmayı ve kredilerdeki maliyetleri düşürmeyi planladıklarını, bu uygulamadaki amacın bankalar ile yapılacak olan kredi pazarlığına toplu oturmak olduğunu söyledi.

Kredi Maliyetlerinin Düşürülmesini Amaçlıyoruz

Galatasaray Başkanı olarak geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklama ile dikkat çeken Dursun Özbek, açıklamasında Galatasaray’ın 2018 yılında kar etmesi gerektiğini, aksi takdirde tehlike altında olduğunu söylemişti. Özbek dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısından sonra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı kimliği ile bir açıklama yaparak kulüpler tarafından oluşturulacak olan varlık fonunun kurulmasının planlandığını, kulüplerin naklen yayınlardan elde ettikleri 5 yıllık gelirlerin bu fona aktarılmasının, bu sayede kredi maliyetlerinin düşürülmesinin amaçlandığını söyledi.

Kulüplerin Ana Geliri Naklen Yayın Gelirleri

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, kulüplerin şu anda borçlanmalarını yüksek faiz oranları üzerinden yaptıklarını, kulüplerin dahil olması ile oluşturulacak olan bu fon ile faiz oranlarının düşmesinin amaçlandığını, yerli ve yabancı bir fon ile de birleştirilip birleştirilemeyeceği üzerinde çalıştıklarını, naklen yayınlardan elde edilen gelirlerin kulüplerin ana geliri olduğunu, futboldaki marka değeri ile orantılı olmak suretiyle yapılan ihaleler sonucunda 5 yıllık gelirin doğduğunu, bu gelirlerin nasıl değerlendirilebileceği, kulüplerin mevcut finansal yapılarının nasıl düzelebileceği gibi konular üzerinde çalışmalar yürüttüklerini de bildirdi.