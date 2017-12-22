Havacılıkta Dev Satın Almaya Devlet Engeli!

Boeing ve Embraer tarafından yapılan açıklamada Embraer’in hisselerinin çoğunluğunun Boeing’e satışı için görüşmeler yaptıklarını bildirdiler.

Boeing Embraer’i Satın Alacak

Embraer ve Boeing yapılan açıklamada Embraer’in çoğunluktaki hisselerinin dünyanın dev havayolu şirketi Boeing’e geçmesi için görüşmeler yaptıklarını, Embraer’in piyasa değerinin 15 milyar dolar olduğunu, Embraer’in hisselerinin büyük bir çoğunluğunun bu satış ile birlikte Boeing’e geçeceğini, ancak satışın gerçekleşmesi için Brezilya hükümetinden onay alınması gerektiğini bildirdiler.

Satış için Hükümetin İzni Gerekiyor

Ortaklıkları devam eden Boeing ve Embaer şirketleri bu ortaklığı satın almaya çevirmek istediklerini ve bu konudaki görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı. ABD’li uçak üretim şirketi olan Boeing, dünyada jet üretiminde 3. sırada yer alan Embraer ile bu şirketin çoğunluk hisselerine sahip olmak için masaya oturdu. Embraer’in piyasa değeri 15 milyar dolar olarak bilinmiyor. Bu dev şirketin hisselerinin bir başka şirkete satışının gerçekleşebilmesi için Brezilya hükümetinin onayı gerekiyor. İki dev şirket arasında satış ile ilgili görüşmeler sürerken, Brezilya hükümetinin bu konuda katı bir tutum içinde olduğu da alınan haberler arasında yer aldı.

Embaer Asla Satılmayacak

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer dün ülkenin savunma bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından çok net ve sert bir açıklama yaparak Embraer’in asla satılmayacağını söyledi. Brezilya havacılık sektörünün en değerli şirketi olan Embraer’in merkezi Sao Paulo’da bulunuyor. Şirket, 1969 yılında devletin sağladığı destekle açılmış ve 1994 yılında 200 milyon dolarlık borcu ile birlikte özelleştirmesi gerçekleşmişti. Elde ettiği gelirlerden dolayı dünyanın en büyük üçüncü jet üreticisi olan Embraer’in dünya genelindeki çalışan sayısı 18 bin olarak biliniyor.