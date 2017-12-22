Konut Fiyatları Satışları Düşürdü!

Konut satışları 2017’nin Kasımında gerilemeye devam etti. Azalış geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 7,5 oldu. Yurt genelinde satışı gerçekleşen konut adetiyse 122 bin civarında seyretti.

Kasım Ayında 122 Bin 732 Adet Konut Satıldı

Türkiye’deki konut satışları Kasım ayında azalış yönlü hareket ederken, satışı yapılan konut sayısı 122 bin 732 adette geriledi. Bu sayının 19 bin 939 adeti İstanbul’da yapıldı. İstanbul toplam satışın yüzde 16,2’lik dilimine sahip olarak, en çok satışın yapıldığı kent olarak kaydedildi. En çok konutun satıldığı ikinci kent Ankara olarak belirlendi. Başkentteki satışlar toplamdan yüzde 11,6’lık pay aldı. Toplam satışsa 14 bin 200 adet olarak belirlendi. İzmir listenin üçüncü ismi oldu. Kent genelinde Kasım ayında satılan konut sayısı 7 bin 360 adet oldu. Toplamdan alınan paysa yüzde 6’ya işaret etti.

2017’nin Kasım ayında geçekleşen konut satışında en az satışın Hakkari ilinde yapıldığı, satılan konut adetinin 6 adette kaldığı görüldü. Hakkari’yi Ardahan ve Şırnak takip etti. Ardahan’da satılan konut sayısı sadece 16 olurken, Şırnak genelinde satışı gerçekleşen konut sayısı 51 seviyesinde oldu.

Kasım ayı konut satışlarında satış türleri dikkate alındığında ipotekli satışların 2016’nın Kasımına kıyasla yüzde 23,9 oranında gerilediği görüldü. İpotekli satış türüyle gerçekleşen satışlar toplamda 37 bin 250 adet olarak tespit edildi. İpotekli konut satışlarının toplamdan aldığı pay yüzde 30,4 seviyesinde oldu. İpotekli konut satışının lider kenti İstanbul olarak belirlenirken, toplam satış 7 bin 9 adete işaret etti.

Kasım ayı boyunca diğer satış türleri kapsamına giren satışlar, 2016’nın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1’lik artışa ev sahipliği yaptı. Bu satış türüyle satılan konut sayısı 85 bin 482 adet oldu. Kasım ayı konut satışında diğer satışlar dahilinde lider kent İstanbul olarak belirlendi. Satışı yapılan konut sayısı ise 12 bin 930’u buldu. İstanbul’un bu satış türünden aldığı paysa yüzde 15,1’i gösterdi.

Yurt genelindeki toplam satışlar incelendiğinde sıfır konut satışının, 2016 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 6,5 oranında azaldığı dikkat çekti. İlk kez satılan konut sayısı ise 59 bin 354 adette kaldı.

İkinci elde Kasım ayı gelişmeleri de azalış yönlü oldu. Azalış geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 8,4 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. Toplam satışsa 63 bin 378 adet olarak kayda geçti