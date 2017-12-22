Konut Fiyatları Satışları Düşürdü!
Advert Advert Advert


Konut Fiyatları Satışları Düşürdü!


Konut Fiyatları Satışları Düşürdü!
Konut Fiyatları Satışları Düşürdü! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-22 Saat: 10:48:17
Anasayfa Emlak Konut Fiyatları Satışları Düşürdü!

Konut satışları 2017’nin Kasımında gerilemeye devam etti. Azalış geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 7,5 oldu. Yurt genelinde satışı gerçekleşen konut adetiyse 122 bin civarında seyretti.

Konut satışları 2017’nin Kasımında gerilemeye devam etti. Azalış geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 7,5 oldu. Yurt genelinde satışı gerçekleşen konut adetiyse 122 bin civarında seyretti.

Kasım Ayında 122 Bin 732 Adet Konut Satıldı

Türkiye’deki konut satışları Kasım ayında azalış yönlü hareket ederken, satışı yapılan konut sayısı 122 bin 732 adette geriledi. Bu sayının 19 bin 939 adeti İstanbul’da yapıldı. İstanbul toplam satışın yüzde 16,2’lik dilimine sahip olarak, en çok satışın yapıldığı kent olarak kaydedildi.  En çok konutun satıldığı ikinci kent Ankara olarak belirlendi. Başkentteki satışlar toplamdan yüzde 11,6’lık pay aldı. Toplam satışsa 14 bin 200 adet olarak belirlendi. İzmir listenin üçüncü ismi oldu. Kent genelinde Kasım ayında satılan konut sayısı 7 bin 360 adet oldu. Toplamdan alınan paysa yüzde 6’ya işaret etti.

2017’nin Kasım ayında geçekleşen konut satışında en az satışın Hakkari ilinde yapıldığı, satılan konut adetinin 6 adette kaldığı görüldü. Hakkari’yi Ardahan ve Şırnak takip etti. Ardahan’da satılan konut sayısı sadece 16 olurken, Şırnak genelinde satışı gerçekleşen konut sayısı 51 seviyesinde oldu.

Kasım ayı konut satışlarında satış türleri dikkate alındığında ipotekli satışların 2016’nın Kasımına kıyasla yüzde 23,9 oranında gerilediği görüldü. İpotekli satış türüyle gerçekleşen satışlar toplamda 37 bin 250 adet olarak tespit edildi. İpotekli konut satışlarının toplamdan aldığı pay yüzde 30,4 seviyesinde oldu. İpotekli konut satışının lider kenti İstanbul olarak belirlenirken, toplam satış 7 bin 9 adete işaret etti.

Kasım ayı boyunca diğer satış türleri kapsamına giren satışlar, 2016’nın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1’lik artışa ev sahipliği yaptı. Bu satış türüyle satılan konut sayısı 85 bin 482 adet oldu. Kasım ayı konut satışında diğer satışlar dahilinde lider kent İstanbul olarak belirlendi. Satışı yapılan konut sayısı ise 12 bin 930’u buldu. İstanbul’un bu satış türünden aldığı paysa yüzde 15,1’i gösterdi.

Yurt genelindeki toplam satışlar incelendiğinde sıfır konut satışının, 2016 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 6,5 oranında azaldığı dikkat çekti. İlk kez satılan konut sayısı ise 59 bin 354 adette kaldı.

İkinci elde Kasım ayı gelişmeleri de azalış yönlü oldu. Azalış geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 8,4 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. Toplam satışsa 63 bin 378 adet olarak kayda geçti

konut satışları konut satış en çok satış en az satış ipotekli konut satışı istanbul ankara
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek