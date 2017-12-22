Galatasaray Hisseleri Yatırımcının Yüzünü Güldürdü
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Galatasaray Hisseleri Yatırımcının Yüzünü Güldürdü


Galatasaray Hisseleri Yatırımcının Yüzünü Güldürdü
Galatasaray Hisseleri Yatırımcının Yüzünü Güldürdü Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-22 Saat: 11:17:53
Anasayfa Borsa&Finans Galatasaray Hisseleri Yatırımcının Yüzünü Güldürdü

Galatasaray’ın borsa hisseleri yükselişe geçti. Hisseler yüzde 7’den fazla değer kazandı.

Galatasaray’ın borsa hisseleri yükselişe geçti. Hisseler yüzde 7’den fazla değer kazandı.

Hisseler Yüzde 7,5 Sıçradı

Galatasaray cephesinde yaşanan gelişmeler, borsa hisselerine olumlu yansıdı. Bilindiği üzere en güçlü takımlar arasında yer alan Galatasaray, teknik direktör olarak Fatih Terim’le görüşmelere başlamıştı. Bu haberin gündeme düşmesiyle birlikte şirketin borsa cephesi de hareketlendi. Şirkete ait hisseler güne yüzde 7,5’lik yükselişle başlangıç yaptı.

KAP’a Yapılan Açıklama Hisseleri Yükseltti

Şirket dün gece saatlerinde teknik adam olarak Fatih Terim’le ilgili görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletti. Açıklamada, Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğünü Fatih Terim’in üstlenmesi adına görüşmelere başlandığı ifade edildi.  

Galatasaray Sportif Anonim Şirketi tarafından yapılan bu açıklama hem takıma gönül verenleri hem de şirketin borsadaki hisselerinin nabzını yükseltti. Açıklama sonrasında Galatasaray hisseleri günün ilk anlarında yüzde 7,52’yi, bulan oranda bir sıçrama kaydetti. Saat 10.20 itibariyle dünün kapanışına yüzde 5,4 fark atan hisseler, hisse başına 6 lira 44 kuruş seviyesini gördü.

Diğer Kulüplerdeki Borsa Gelişmeleri….

Borsa İstanbul dahilinde işlem görmekte olan spor kulüplerine ait hisselerse güne dalgalı bir seyirle başladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Anonim Şirketi hisseleri güne yüzde 0,73 oranında yükselişle başladı. Şirketin hisselerinin 4 lira 16 kuruştan işlem gördüğü gözlemlendi. Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi hisseleri ise yatırımcısına yüzde 0,34 kazanç sağladı. Hisselerin işlem değerinin 34 lira 95 kuruş olduğu görüldü. Spor takımları arasında düşüş yönlü hareketlerse Trabzon Sportif Anonim Şirketi tarafında yaşandı. Hisseler yüzde 0,34’lük gerilemeye ev sahipliği yaparken, işlem fiyatı 2 lira 34 kuruş oldu. 

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