BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı
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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı


BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı
BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-22 Saat: 11:38:32
Anasayfa Borsa&Finans BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde yükselişe devam eden bir açılış yaptı. Endeks değeri yüzde 0,56’lık artış sonrasında güne 111.893,91 puan seviyesinden başladı.

BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde yükselişe devam eden bir açılış yaptı. Endeks değeri yüzde 0,56’lık artış sonrasında güne 111.893,91 puan seviyesinden başladı.

BIST 100 Yüzleri Güldürdü

Borsa İstanbul dünü yükseliş yönlü hareketlerle tamamlamıştı. BIST 100 endeksi cephesindeki gelişmeler yine yükselişle devam etti. Endeks değeri haftanın son işlem gününe yatırımcının yüzünü güldürerek başladı. BIST 100’deki artış 621,95 puan oldu.

Borsa İstanbul dahilinde yer alan bankacılık endeksi bugünün açılışında yüzde 0,66 oranında değerlendi. Holding endeksiyse yüzde 0,35’lik artışa ev sahipliği yaptı.

Sektör endekslerindeki gelişmeler incelendiğinde tüm sektörlerin yukarı yönlü hareket ettiği görüldü. En çok kazandıran sektörse spor oldu. Spordaki artış yüzde 1,94’e işaret etti.

Son 6 Haftanın En İyi Kapanışını Dün Yaptı

BIST 100 endeksi dün gün içerisinde 111.861,46 puan seviyesine kadar yükseldi. Gün sonunu ise 111.272 puanla yaptı. Endeks bir önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,74 oranında değer kazandı. Bu veriler dikkate alındığında BİST 100 Endeksi, son altı haftanın en iyi kapanışını dün görmüş oldu.

Yurtiçi Ve Yurtdışı Açıklamaları Takip Edilecek

Piyasaların bugün yurtiçi gelişmeleri ve yurtdışı gelişmeleri yakından takip edeceğini ifade eden analistler, önemli açıklamaların yapılacağını aktardı. Buna göre piyasalar bugün yurtiçinde Kasım ayı konut fiyat endeksi verilerini yakından takip edecek. Yurtdışında ise İngiltere büyüme verilerini açıklayacak. Bunun aynında yurtdışında takip edilecek diğer bir açıklama ise ABD cephesinden yapılacak. ABD bugün kişisel gelir ile harcamalar konularında açıklama yapacak.

Analistlerin BIST 100’den beklentileri ise şöyle kaydedildi. Teknik olarak endeks değeri 111.200 puan üzerinde kalıcı olursa, yeni hedef 112.500 puan olacak. 

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