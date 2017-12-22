160 Dünya Ülkesi Türk Makarnası Yedi!

Türkiye makarna ihracatını tüm olumsuzluklara rağmen artırmaya devam etti. 2017’nin Ocak – Ekim aylarını kapsayan dönemde yapılan ihracat 860 bin tona kadar yükseldi. Bu miktar, 2016 yılının aynı döneminde yapılan ihracata yüzde 23,2’lik fark attı.

10 Ayda 860 Bin ton Makarna İhraç Edildi

Türkiye’nin yaptığı makarna ihracatıyla ilgili açıklama, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanından geldi. Başkan Abdülkadir Külahçıoğlu AB tarafından uygulanan kotaya ve Amerika’nın anti damping kampanyasına işaret ederek, “Türkiye’nin makarna ihracatı yılın ilk 10 aylık diliminde yüzde 23,2’lik artış kaydetti” dedi. Sektörün bu yılın sonuna kadar en az bir milyon tonluk ihracata imza atacağını belirterek, şuandaki ihracatın 860 bin ton olduğunun altını çizdi. 2017 yılının başında belirlenen hedefe emin adımlarla ilerledikleri söyleyen Külahçıoğlu, ihracatın 160 farklı ülkeye yapıldığını aktardı. Geçen yıl dış satım yapılan ülke sayısınınsa 154 olduğunu dile getirdi.

Üretim Dünya İle Rekabet Edecek Şartlara Sahip

Abdülkadir Külahçıoğlu açıklamasında sektörel gelişmeler hakkında da bazı bilgiler aktardı. Üretimin ülkenin ekonomi politikaları sayesinde yükselişe geçtiğine vurgu yaparak, “Makarna üreticisi, 2017 yılında yatırımlarını artırdı. Sanayicimizin rekabet gücü yeni teknolojinin üretime dahil edilmesiyle yükseldi. Rekabet uluslararası pazara kadar taşındı. Bunun yanında üreticimiz eskisine nazaran daha bilinçli olarak üretim yapmaya başladı. Türk makarnasının kalitesi tüm bu gelişmeler ardından arttı. Lezzeti diğer ülkeleri geride bırakmayı başardı. Fiyatlarsa dünya pazarının kabul ettiği seviyelere ulaştı” dedi.

35 Bin Kişiyi İstihdam Ediyor

Makarna üretiminin hem ihracatla hem istihdamla ülke ekonomisine büyük destek verdiğini ifade eden Abdülkadir Külahçıoğlu, sektörün bir milyar 200 milyon dolar gibi bir büyüklüğe ulaştığının altını çizdi. İstihdamda gelinen son noktanınsa alt sektörlerde dahil olmak üzere 35 bin kişiye kadar yükseldiğini sözlerine ekledi.