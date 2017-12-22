Volvo, Yüksek Performanslı Polestar 1’i Görücüye Çıkardı!

Volvo, Polestar markasına yönelik önemli bir açıklama yaparak elektrikli araç üreticilerini şaşırtmayı başardı. Polestar 1 tanıtımı için düğmeye basan şirket, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Elektrikli Polestar 1 Şangay’da Tanıtıldı

Volvo, Polestar markasına yönelik yatırımını bundan iki önce yapmıştı. Otomotiv sektörünün içinden geçtiği değişime uyum sağlayan şirket, marka dahilinde elektrikli araç üretimi yapacağını duyurdu. İlk tanıtımı ise Polestar 1 ile gerçekleştirdi. Tanıtım için Çin’in Şangay kenti seçilirken, tanıtıma olan ilginin yüksek olduğu gözden kaçmadı. Polestar 1’in en güçlü rakibininse Tesla olacağı ifade edilenler arasında yer aldı.

2019’da 2 Yeni Elektrikli Model

İsveçli Volvo elektrikli araç konusundaki yol haritasını netleştirdi. Bu kapsamda önümüzdeki iki yıl içerisinde 2 farklı elektrikliyle piyasada yer alacağını kaydeden otomobil devi, üretimin Polestar imzasını taşıyacağını belirtti. Markanın yüksek performansa sahip araçlar üreteceğini ifade ederek, üretim için gün saydıklarını aktardı. Şirket elektrikli araç pazarındaki gücünü artırmak, pazardaki payını yükseltmek adına Volvo’nun en iyi tasarım mühendisi olarak gösterilen Thomas Ingenlath’ı da Polestar markasına atadı. Ingenlath’ın şirketteki yeni görevi ise CEO olarak açıklandı. Bunun yanında şirketin yeni COO’su (operasyon direktörü) da, yine Volvo’da üst düzey yöneticilik yapan Jonathan Goodman oldu.

110 Bin Kişilik Dev Kadro

Polestar’ı 2015’de satın alan Volvo, şirketi 15 bin kadar çalışanla devralmıştı. Markaya hizmet veren kişi sayısı yaklaşık 2 yıllık süreçte 110 bin kişiye kadar yükseldi. Polestar’ın CEO’su tarafından yapılan açıklamaya göre markanın uzun vadeli üretim planları 80 bin adetlik üretime odaklandı.

Polestar 1 Özellikleri…

Polestar 1’in teknik özelliklerine gelince, 600 beygirlik güç en dikkat çeken ayrıntılardan oldu. Tork değerinin 737 olduğu ifade edildi. Menzilininse 150 KM olduğu açıklandı. 150 kilometrelik menzil, piyasadaki tüm hibrid modellere fark atmayı başardı.