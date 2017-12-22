TANAP’ta Nefesler Tutuldu! İlk Test 2018’de

TANAP için geri sayıma başlandı. İlk denemenin önümüzdeki yılın ilk ayında yapılacağı açıklandı.

Avrupalı Ülkelerin Doğalgaz Vanası Türkiye’nin Elinde Olacak

Avrupalı ülkelerin kullanacağı doğalgazı Türkiye üzerinden taşıyacak olan TANAP projesinde sona yaklaşıldı. İlk testin 2018 yılının ilk günlerinde yapılması beklenirken, Türkiye’nin enerji alanında üstlendiği rollere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Türkiye’nin Bölgesel Ve Küresel Önemi Artıyor

Türkiye son zamanlarda enerji alanında başarılı politikalar yürüterek, bölgedeki önemini iyiden iyiye hissettirir oldu. Enerjide üs konumunda olmayı hedefleyen Türkiye, bu kapsamda ciddi adımlar atarak zoru başardı. Uluslararası sevkiyatta birbirinden önemli doğalgaz boru hattı projelerine imza atarak, dikkatleri üzerine çekti. Bu kapsamda hayata geçirilen projeler arasında, Trans Adriyatik Boru Hattı doğalgaz projesi en dikkat çekenler arasındaki yerini aldı. TANAP için geri sayım başlarken, doğalgaz boru hattında ilk sevkiyatın 2018’de yapılacağı belirtildi. Boru hattından Avrupa’ya taşınacak doğalgaz içinse 2020 yılı işaret edildi.

Avrupa’nın Doğalgazı Türkiye Üzerinden Taşınacak

TANAP Doğalgaz Projesi’nin ayrıntıları incelendiğinde Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınacağı görüldü. Projeyle üstlenilen rol Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel çevredeki önemini artırdı. TANAP’ın hizmete alınmasıyla Avrupa’nın gaz güvenliğinin Türkiye’nin eline geçeceği ifade edildi. Projenin temellerini ise Güney Kafkasya Bora Hattı’yla Trans Adriyatik Boru Hattı meydana getirdi.

İnşaat Çalışmaları 2015’de Başlamıştı

TANAP projesinin hayata geçmesi adına ilk imza bundan yaklaşık 5 yıl önce atılmıştı. Proje inşaatı için ilk kazma 2015 yılında vurulmuştu. Yapılan anlaşma gereğince TANAP’ın 2018 yılında tamamlanması öngörülmüş, Avrupalı ülkelere yönelik doğalgaz sevkiyatının 2020’de başlayacağı tahmin edilmişti. Ve projenin teslimi için öngörülen süre dahilinde teslimat için geri sayım başladı.