TANAP’ta Nefesler Tutuldu! İlk Test 2018’de
Advert Advert Advert


TANAP’ta Nefesler Tutuldu! İlk Test 2018’de


TANAP’ta Nefesler Tutuldu! İlk Test 2018’de
TANAP’ta Nefesler Tutuldu! İlk Test 2018’de Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-22 Saat: 13:24:45
Anasayfa Eko Gündem TANAP’ta Nefesler Tutuldu! İlk Test 2018’de

TANAP için geri sayıma başlandı. İlk denemenin önümüzdeki yılın ilk ayında yapılacağı açıklandı.

TANAP için geri sayıma başlandı. İlk denemenin önümüzdeki yılın ilk ayında yapılacağı açıklandı.

Avrupalı Ülkelerin Doğalgaz Vanası Türkiye’nin Elinde Olacak

Avrupalı ülkelerin kullanacağı doğalgazı Türkiye üzerinden taşıyacak olan TANAP projesinde sona yaklaşıldı. İlk testin 2018 yılının ilk günlerinde yapılması beklenirken, Türkiye’nin enerji alanında üstlendiği rollere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Türkiye’nin Bölgesel Ve Küresel Önemi Artıyor

Türkiye son zamanlarda enerji alanında başarılı politikalar yürüterek, bölgedeki önemini iyiden iyiye hissettirir oldu. Enerjide üs konumunda olmayı hedefleyen Türkiye, bu kapsamda ciddi adımlar atarak zoru başardı. Uluslararası sevkiyatta birbirinden önemli doğalgaz boru hattı projelerine imza atarak, dikkatleri üzerine çekti. Bu kapsamda hayata geçirilen projeler arasında, Trans Adriyatik Boru Hattı doğalgaz projesi en dikkat çekenler arasındaki yerini aldı. TANAP için geri sayım başlarken, doğalgaz boru hattında ilk sevkiyatın 2018’de yapılacağı belirtildi. Boru hattından Avrupa’ya taşınacak doğalgaz içinse 2020 yılı işaret edildi.

Avrupa’nın Doğalgazı Türkiye Üzerinden Taşınacak

TANAP Doğalgaz Projesi’nin ayrıntıları incelendiğinde Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınacağı görüldü. Projeyle üstlenilen rol Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel çevredeki önemini artırdı. TANAP’ın hizmete alınmasıyla Avrupa’nın gaz güvenliğinin Türkiye’nin eline geçeceği ifade edildi. Projenin temellerini ise Güney Kafkasya Bora Hattı’yla Trans Adriyatik Boru Hattı meydana getirdi.

İnşaat Çalışmaları 2015’de Başlamıştı

TANAP projesinin hayata geçmesi adına ilk imza bundan yaklaşık 5 yıl önce atılmıştı. Proje inşaatı için ilk kazma 2015 yılında vurulmuştu. Yapılan anlaşma gereğince TANAP’ın 2018 yılında tamamlanması öngörülmüş, Avrupalı ülkelere yönelik doğalgaz sevkiyatının 2020’de başlayacağı tahmin edilmişti. Ve projenin teslimi için öngörülen süre dahilinde teslimat için geri sayım başladı.

tanap türkiye azerbaycan doğalgaz sevkiyatı doğalgaz boru hattı trans adriyatik boru hattı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek