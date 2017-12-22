Kocaeli’li Şirket En Çok İhracat Yapan İlk Bin Firma Arasına Girecek
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Kocaeli’li Şirket En Çok İhracat Yapan İlk Bin Firma Arasına Girecek


Kocaeli’li Şirket En Çok İhracat Yapan İlk Bin Firma Arasına Girecek
Kocaeli’li Şirket En Çok İhracat Yapan İlk Bin Firma Arasına Girecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-22 Saat: 13:54:22
Anasayfa İthalat&İhracat Kocaeli’li Şirket En Çok İhracat Yapan İlk Bin Firma Arasına Girecek

Kocaeli'de ihraç edilen transformatörlerin bakım ve onarımının yapılmasına yönelik 1976 senesinde açılan Sönmez Transformatör Sanayi Anonim Şirketi, günümüzde Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarında bulunan 68 ülkeye özel tip transformatör ve reaktör satar konuma geldi.

Gebze ilçesinde başlayan üretim faaliyetleri Dilovası'nda bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrekarelik kapalı arazide 90 civarı personelle devam etti. Firma, atom altı parçacık fiziğiyle alakalı bilimsel araştırma ve buluşlar yapan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN) onaylı tedarikçileri arasında bulunmakta.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Sönmez, Sönmez Trafo'nun 1976 senesinde babası Süreyya Sönmez tarafından Türkiye'nin elektrifikasyonuna hizmet etmek hedefiyle kurulduğunu dile getirdi. Türkiye'de o zamanlarda elektriksiz köy kalmaması için yürüttükleri çalışmalar sonucunda senede 20 bin adet trafo ithal alındığını ifade eden Sönmez, işletmenin kurulumu yapılan dağıtım transformatörlerinin bakım ve onarımı için kurulduğunu, 1980 senesinde ise bu ürünleri üretmeye başladıklarını anımsattı.

Hedef Üretimi 2 Katına Çıkarmak

Günümüzde farklı sektörler için de transformatörleri üretebilecek donanıma sahip olduklarını belirten Sönmez, ilk ihracatlarını 2002 senesinde yaptıklarını anlattı. Senelik bazda ortalama 750 transformatör ürettiklerine işaret eden Sönmez, ürettikleri ürünlerin yüzde 85lik kısmını ihraç ettiklerini vurguladı. 2017 senesi sonuna kadar 15 ila 20 milyon dolar civarında döviz girdisi sağlanacağını dile getiren Sönmez, bu rakamların kendi işletmelerini Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk bin firma arasına girmesine yardımcı olacağını belirtti.

Üretime temmuz ayında taşındıkları 20 bin metrekarelik yeni fabrikada devam ettiklerini ifade eden Sönmez, kapasite olarak beklentilerinin bu seneye kıyasla iki kat daha fazla üretim olduğunu söyledi. Bu üretimin firmayı ihracatla 40 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayacağına işaret eden Sönmez, hedeflerinin ihracatı ve ürün çeşitliliğini sürdürülebilir ve Ar-Ge odaklı ürün üretimi olduğunu belirtti.

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