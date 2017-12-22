2018’de Halka Arzlar Çok Yüksek Hacimli Olacak

Halka arz edilmeye konu olan işletmelerin bilançolarının, geçmiş ödnem bilançolarına kıyasla çok daha büyük olduğunu belirten Ertaş, konuya dair muhabirlere değerlendirmede bulundu. Son zamanlarda firmaların halka açılmasına engel olan maliyetlerin düşürülmesi yönünde yenilikçi uygulamalar getirdiklerini ve bu uygulamalar ve 2015 senesinin ikinci yarım döneminde yürürlüğe giren vergi reformlarının firmaların nakit sermaye artırımlarına çeşitli teşvikler getirdiğini anımsattı. Bahsedilen teşviklerin, halka açık firmalara sermaye artırımları yönünden daha çok fırsat sağladığına dikkat çeken Ertaş, 2017’nin üçüncü çeyrek döneminin ardından toplam birincil halka arz büyüklüğünün 1 milyar 407 milyon liraya yükseldiğinin bilgisini verdi.

Halka açılmak için SPK’ya başvuru yapan ve 2018 senesinde tamamlanacağı düşünülen halka arzların toplam büyüklükleri dikkat alındığında, 2018 senesinde halka arzların büyüklüğü çok daha yüksek boyutlara ulaşacak. Halka arz edilecek şirketlerin bilançolarının, geçmiş dönemdeki bilançolarına göre çok daha kuvvetli olduğunu belirten Ertaş, ülke ekonomisine katma değer getiren ve büyümeye katkı sağlayan şirketlerin halka açılmalarının, bu şekilde oluşan katma değerin tabana yayılmasının sağlanması ve sermaye piyasalarının gelişiminin desteklenmesinin ilk hedefleri olduğunu dile getirdi.

Yalnızca 2 Şirket Borçlarını Ödeyemedi

Son zamanlarda finansal olarak zorluk yaşayan ihracatçı firmaların ihraç etmiş olduğu borçlanma araçlarının tekrar yapılandırılması için kurula yapılan talepler doğrultusunda bazı düzenlemelerin yapıldığını söyleyen Vahdettin Ertaş, bu sene yalnızca 2 şirketin vadesi gelen tahvil borçlarının faiz ve anapara ödemelerinde sıkıntı yaşandığını belirtti. Bu işletmelerden birinin kısmi ödemelere başladığını ve borçlarının tekrar yapılandırma süreci içinde olduğuna işaret eden Ertaş, geçtiğimiz sene bu şirket sayısının 7 olduğunu ve yüzlerce ihraç içinde bir 2 ödemenin gününde yapılamamasını önemli bir risk unsuru olarak görülmediğini vurguladı.