2018’de Halka Arzlar Çok Yüksek Hacimli Olacak
Advert Advert Advert


2018’de Halka Arzlar Çok Yüksek Hacimli Olacak


2018’de Halka Arzlar Çok Yüksek Hacimli Olacak
2018’de Halka Arzlar Çok Yüksek Hacimli Olacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-22 Saat: 14:14:13
Anasayfa Eko Gündem 2018’de Halka Arzlar Çok Yüksek Hacimli Olacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, 2018 senesinde hayata geçirilmesi öngörülen halka arzların büyüklüğünün çok daha fazla olacağını ifade etti.

Halka arz edilmeye konu olan işletmelerin bilançolarının, geçmiş ödnem bilançolarına kıyasla çok daha büyük olduğunu belirten Ertaş, konuya dair muhabirlere değerlendirmede bulundu. Son zamanlarda firmaların halka açılmasına engel olan maliyetlerin düşürülmesi yönünde yenilikçi uygulamalar getirdiklerini ve bu uygulamalar ve 2015 senesinin ikinci yarım döneminde yürürlüğe giren vergi reformlarının firmaların nakit sermaye artırımlarına çeşitli teşvikler getirdiğini anımsattı. Bahsedilen teşviklerin, halka açık firmalara sermaye artırımları yönünden daha çok fırsat sağladığına dikkat çeken Ertaş, 2017’nin üçüncü çeyrek döneminin ardından toplam birincil halka arz büyüklüğünün 1 milyar 407 milyon liraya yükseldiğinin bilgisini verdi.

Halka açılmak için SPK’ya başvuru yapan ve 2018 senesinde tamamlanacağı düşünülen halka arzların toplam büyüklükleri dikkat alındığında, 2018 senesinde halka arzların büyüklüğü çok daha yüksek boyutlara ulaşacak. Halka arz edilecek şirketlerin bilançolarının, geçmiş dönemdeki bilançolarına göre çok daha kuvvetli olduğunu belirten Ertaş, ülke ekonomisine katma değer getiren ve büyümeye katkı sağlayan şirketlerin halka açılmalarının, bu şekilde oluşan katma değerin tabana yayılmasının sağlanması ve sermaye piyasalarının gelişiminin desteklenmesinin ilk hedefleri olduğunu dile getirdi.

Yalnızca 2 Şirket Borçlarını Ödeyemedi

Son zamanlarda finansal olarak zorluk yaşayan ihracatçı firmaların ihraç etmiş olduğu borçlanma araçlarının tekrar yapılandırılması için kurula yapılan talepler doğrultusunda bazı düzenlemelerin yapıldığını söyleyen Vahdettin Ertaş, bu sene yalnızca 2 şirketin vadesi gelen tahvil borçlarının faiz ve anapara ödemelerinde sıkıntı yaşandığını belirtti. Bu işletmelerden birinin kısmi ödemelere başladığını ve borçlarının tekrar yapılandırma süreci içinde olduğuna işaret eden Ertaş, geçtiğimiz sene bu şirket sayısının 7 olduğunu ve yüzlerce ihraç içinde bir 2 ödemenin gününde yapılamamasını önemli bir risk unsuru olarak görülmediğini vurguladı.

SPK Vahdettin Ertaş Halka Arz Bilanço Katma Değer
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek