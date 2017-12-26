Bitcoin Bitiyor mu ? İşte Bitcoin Gerçeği

Kripto Para Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Kripto para nedir? Kripto paralar ne işe yarar ve nerelerde kullanılır? Kripto paralar nasıl elde edilir?

Bilindiği üzere son yıllarda bitcoin’in adını çok duyar olduk, gündeme bomba gibi düşen 21.yüz yılın para birimi sayılan ve her geçen gün değerine değer katan bu elektronik para birimi nedir?

Yaklaşık 7-8 sene önce hayatımıza girmeye başlayan Kripto paralar, ilk senelerinde sessiz sedasız geliştirildi ve piyasaya sürülmeye başlandı. Piyasaya sürülmesinin ardından hızlıca zirveye tırmanan bu para birimi şimdilerde başta yatırım şirketlerinin ve devlet başkanlarının, kısacası herkesin dikkatini çekmiş durumda.

Teknoloji çağına ayak uyduramayan ve teknolojiden uzak kalmış insanlar tarafından pek ilgi görmeyen bu kripto paralar, güven sıkıntısı yaşayan insanlar için, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Kripto Para Nedir?

Kripto paraları basit şekilde anlatmaya çalışırsak, matematik temelli şifrelenen ve güvenlik açısından kriptoloji bilimini kullanan sanal ve dijital para birimleridir. Kripto paralara, gerek banka kartlarını kullanırken, gerek kredi kartlarını kullanırken hayatımızda hep yer veriyoruz. Sanal ortamda kredi kartlarımızla yaptığımız her işlemde, cebimizden fiziksel olarak bir para çıkmasa da sanal ortamda matematiksel şekilde para harcıyoruz aslında.

Yani sistemde rakamsal olarak değişiklikler oluyor, bu değişiklikleri de kripto paralara benzetebiliriz. Peki, bu para birimi dünyada neden bu kadar çok ilgi görüyor? Bana göre, bu para biriminin dünyada ilgi görmesinin sebebi tamamen organik bir yapıya sahip olmasıdır. Yani bu sanal para birimi, hiçbir hükümet tarafından yönetilemiyor buda paranın daha güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Kripto Paralar Nasıl Üretilir?

Kripto paralar hükümete ve merkezi otoriteye bağlı değildir. Bu nedenle bu paraların üretimi de tamamen kullanıcı temelli bir modele sahiptir. Üretim hakkında bilgi vermeden önce şunu bilmenizde yarar var, kripto para birimlerinin belli bir üretim sınırı vardır.

Bitcoin üretildiğinde, Protokol’ün üretim maddelerinde sadece 21 milyon adet üretildiği yazmaktadır. Yani bu para birimi, Belli sayıda üretildiği için her geçen gün daha küçük parçalara ayrılmakta ve elde edilmesi de zorlaşmaktadır. Her geçen gün daha çok parçaya bölünen, kripto paraların değerinin gün geçtikçe artacağı bilinen bir gerçektir. Kripto para üretiminin tamamı bitcoin para madenciliği yani minnig sistemiyle yapılır.

Örneğin; değerli bir maden bulmak için kazı yapmamız gerekiyorsa, kripto para oluşturmak içinde matematiksel problemlerin, yazılım aracılığıyla çözülmesi gerekmektedir. Bu matematik problemlerini herkesin çözmesi ve kripto para üretmesi mümkündür. Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar çok üretirsiniz. Fakat, kripto para üretimi sandığınız kadar basit değildir çünkü, bu paraları üretmek için gerekli teknolojik sistemlere ( Gerekli işlemci gücü ve internet bağlantısı) sahip olmanız gerekmektedir. Eğer, bu teknolojik sistemlere sahipseniz artık sizde bitcoin madenciliği yapabilirsiniz.

Kripto Paralar Nasıl Ortaya Çıktı ve Kurucusu Kimdir?

Tarih kitaplarından bileceğiniz gibi ilk parasal sistemler, Lidyalılar tarafından geliştirildi ve günümüze kadar gelişerek farklı boyutlara ulaştı. Kuşkusuz bu bilgiyi hepimiz biliyoruz, peki kripto paralar ve bitcoin nasıl ortaya çıktı? İlk olarak kim üretti? Yapılan genel açıklamalara baktığımızda kripto paraların kurucusu olarak ‘’Satoshi Nakamoto’’ ismi gösterilir.

Fakat, bu işin en ilginç tarafı bu ismin neye hitap ettiği ve neyi temsil ettiğini bilinmiyor. Yani şuanda kripto paraların atası sayabileceğimiz bir isim yok. Sadece bilindiği kadarıyla bitcoin, Satoshi Nakamoto adında 3 kişilik bir grup tarafından açık kaynaklı kodlar oluşturularak geliştirildi. İnternette birçok söylenti dolaşsa da, bitcoin’in atası olarak bu isim kabul edilmektedir.

Hükümetler Kripto Paraya Neden Karşı Geliyor?

Kripto paraların hükümetler tarafından hor görülmesinin başlıca nedenleri şu şekildedir; Vergi kaçırma, Kara para aklama, İllegal işler için çok rahat bir şekilde kullanılması ve bu paraların takibinin yapılamaması

Belirttiğimiz gibi bu paralar milyonlarca parçaya bölünmüş bir şekilde, insanların bilgisayarlarında sanal bir şekilde yer almaktadır dolayısıyla, merkezi otorite bu paraları denetleyememektedir. DeepWeeb üzerinden yapılan illegal işlerde, bitcoin para birimiyle döndüğü için hükümetler kripto paralara karşı gelmektedir. Doğruyu söylemek gerekirse, bu paralar hükümetlerinin önlerini kapamaktadır. Bu nedenle bankalar ve sivil toplum örgütleri sürekli olarak hükümetlere baskı uygulamaktadır.

Kripto Paralar Güvenlimidir?

Kripto paralar milyar dolarlık bir hacme sahip olduğu için aşırı derecede saldırı almaktadır. Bu para birimleri elektronik ortamlarda sanal cüzdan adı verilen güvenlik sistemlerinde saklanır, fakat sanal ortamda bu koşullar gerekli güveni sağlamamaktadır.

Çünkü, sanal cüzdanlarda saklanan bu paraların şifreleri kırılabilmektedir. Ayrıca bilgisayarınız üzerinden ürettiğiniz ve sakladığınız bitcoinleriniz, bilgisayarınızı kaybetme ve sisteminizin çökmesi gibi anormal durumlarda kaybolabilmektedir.

Amerika’da yaşanan bir olayda bitcoin üreticisi olan bir kişi seneler önce 1-2 $ oluşturduğu bitcoinleri değer kazandığında satmak istemiş ama bilgisayarını kaybettiği için milyon dolarlık bitcoinlerine ulaşamamıştır. Bu nedenle bitcoinlerinizi oluşturduğunuz ve sakladığınız bilgisayarınıza iyi bakmanızı öneririz.

Bitcoinleri saklamak zor olsa da, bu anlatılanlar sizi korkutmasın çünkü hayatın her noktasında riskler söz konusudur, bunlarda zengin olmanın tadı ve tuzudur. Unutmayın, büyümenin en kolay yolu risktir. Ayrıca bitcoin güvenlik sisteminin temeli ‘’blockchain’’ adı verilen teknolojiye dayanmaktadır buda riski en az seviyeye indirmektedir.

Blockchain Güvenlik Sistemi Nedir?

Blockchain’in kelime anlamına bakarsak blok zinciri anlamına gelmektedir. Bu sistem, adının karşılığını da tamamen karışılıyor. Teknolojik tanımı ‘’ Şifrelenmiş işlem takibi’’ olan bu sistem, bitcoin ile tanınmaya başlamıştır ayrıca ’veri’’ olan her yerde kullanılacak bir teknolojiye sahiptir. Sistem içinde oluşturulan bloklar, Bitcoin içerisindeki alışveriş bilgilerini barındırırken aynı zamanda en temel ve en küçük bilgileride içinde barındırır.

Diğer bir deyişle sağlık sektöründe hastaların, en ufak tıbbi bilgilerinin barındırılması gibi, bu sistemde dağınık bloklar halinde kullanıldığı için takibi mümkün değildir. Yani bu bilgiler sizden çıkıp, karşı tarafa iletilene ve kodlarınız eşleşene kadar, blok zincirleri dağınık bir hal alıyor ve alışveriş bitene kadar bu bilgilerin takibi mümkün olmuyor. Ayrıca bu işlemlerin doğruluğu, madenci adı verilen ‘’bitcoin’’ üretmek için problem çözen insanlar tarafından doğrulanmaktadır. Böylece gerçekleşen transferlerin doğruluğu, kesinleşmiş oluyor.

1 Bitcoin Kaç Türk Lirası Yapıyor?

22 Aralık 2017 tarihi itibari ile bitcoin piyasası hafif düşüşe geçmiştir. Fakat, ünlü yatırımcıların yorumlarına baktığımızda bitcoin’in piyasa değerinin artacağı belirtilmektedir.

Şuan itibariyle 1 Bitcoin 65,000 – 70.000 Türk lirasından işlem görmektedir