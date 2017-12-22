Su Kaydırakları Üretiminde Sektördeki Devlerle Yarışıyor!
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Su Kaydırakları Üretiminde Sektördeki Devlerle Yarışıyor!


Su Kaydırakları Üretiminde Sektördeki Devlerle Yarışıyor!
Su Kaydırakları Üretiminde Sektördeki Devlerle Yarışıyor! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-22 Saat: 14:38:20
Anasayfa İthalat&İhracat Su Kaydırakları Üretiminde Sektördeki Devlerle Yarışıyor!

Sektörde dünya üzerinde ilk beş firmanın arasında bulunan Polgün, Muğla'da su kaydırakları üretimi yaparak bu ürünleri 40 ülkeye ihraç ediyor.

Otel ve eğlence parkları için su kaydırakları yapan Polgün, günümüze kadar 40 ülkede 250 proje gerçekleştirdi. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Polgün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güngör, şirketin 2002 senesinde faaliyetlerine başladığını, Muğla’da 2 fabrikada üretim yaptıklarını dile getirdi. Fabrikalarda 200 kişinin istihdam edildiğini belirten Güngör, bütün tasarımları kendilerinin yaptığını vurguladı. Türkiye'de otel ve eğlence parkları için su kaydırakları üretimi yapan iki şirketten biri olduklarını belirten Güngör, şirketin 40 ülkeye ürün ihraç ettiğine dikkat çekti. Çeşitli boyutlarda 250 yurt dışı projenin yapımını başarıyla sonlandırdıklarını anımsatan Güngör, bu sene 3 milyon dolar ihracat yaptıklarını ifade etti.

Sektörde Kanada'nın ilk sırada yer aldığını belirten Güngör, dünya üzerinde rekabet ettikleri şirketlere göre daha kaliteli ve uygun fiyatlı üretim yaptıkları için seçildiklerini anlattı. Yurt içinde Marmaris, Antalya, Fethiye gibi turistik yerlere, yurt dışında ise Fas, Tunus, Cezayir, İspanya ve Kazakistan'da projeler yaptıklarını belirten Güngör, Almanya'da bir firma ile ortaklık kurduklarını anlattı. Polgün’ün Endonezya, Tayland ve Çin'de temsilcilikleri, Bulgaristan'da ise ofisi bulunuyor.

Uygun Maliyetli Ve Kaliteli Olmasıyla Rekabette Öne Çıkıyor

Reçine Transferiyle Kaplama (RTM) diye tabir edilen yöntemin dünya üzerinde sayılı firma tarafından kullandığına dikkat çeken Güngör, kaydırakların iç ve dış bölgelerinin kalıcı parlaklığını sağlayan bir teknoloji ile üretim yaptıklarını belirtti. En küçük ürünlerinin dahi 4-5 bin eurodan satışa sunulduğunu anlatan Güngör, bir su parkının kurulumunun milyon dolarlık maliyetinin olduğunu söyledi. Şirketin kurulduğu zamanlar sektöre giriş yapmanın büyük bir risk olduğuna değinen Güngör, yaptıkları yatırımların karşılığını almaya başladıklarını aktardı.

Sektörde üretim ve montaj çalışmalarının kış aylarında yapılarak teslim edilmesi gerektiğini belirten Güngör, önce ihracat için anlaşma yapıldığını, anlaşmanın ardından isteğe göre ürünün üç boyutlu tasarımının yapılarak onaylandığını, sonrasında ise ürünlerin sevk edildiğini anlattı. Ürünün sevkinden sonra montaj ekiplerinin kurulum yaptığını söyleyen Güngör, bu sürecin büyük projelerde 3 ayı geçtiğini anlattı. Güngör, yurt dışında büyük bir pazar olduğunu vurguladı.

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