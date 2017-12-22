Çiftçiler İçin 2018 Teşvikleri Başbakanlığa Sunuldu!
Advert Advert Advert


Çiftçiler İçin 2018 Teşvikleri Başbakanlığa Sunuldu!


Çiftçiler İçin 2018 Teşvikleri Başbakanlığa Sunuldu!
Çiftçiler İçin 2018 Teşvikleri Başbakanlığa Sunuldu! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-22 Saat: 14:57:31
Anasayfa KOBİ Çiftçiler İçin 2018 Teşvikleri Başbakanlığa Sunuldu!

Şimşek, tarımsal üreticilerin, esnaf ve sanatkarın uygun şartlarda kredi faiz desteğinden faydalanması için hazırlanan kararname taslaklarının Başbakanlığa sunulduğunu bildirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan tarımsal üreticilerin, esnaf ve sanatkarların desteklenmesinin hükümetin öncelikli hedeflerinden biri olduğuna dikkat çekti. İki kesime de Hazine tarafından kredi faiz desteği sağlandığını anımsatan Şimşek, daha çok üretici, esnaf ve sanatkarın uygun şartlarda kredi faiz desteğinden faydalanması için yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Şimşek, bu konuya dair kararname taslağının Başbakanlığa gönderildiğini dile getirdi.

Tarımsal üretimde verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirliğin sağlanması yönünde finansman ihtiyacın uygun şartlarda karşılanması için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından düşük faizli kredilerin kullandırıldığını hatırlatan Şimşek, kredi alanına göre faizlerin yüzde 25'lik bölümü ile tamamının Hazine tarafından ödendiğini vurguladı. Bu çalışmalar dahilinde daha fazla üreticinin hayvancılık kredilerini kullanması için 100 bin liraya kadar olan işletme ve yatırım kredilerinde tüm faizin Hazine tarafından ödeneceğine işaret eden Şimşek, bu sayede hayvan arzının artırılmasının sağlanacağını anlattı.

Kredi Limitleri Yülseltildi

Hayvansal üretimde ciddi bir maliyet olarak sayılan yem maliyetlerinin düşürülmesi için de gereken düzenlemelerin yapıldığının belirten Şimşek, tarımsal üretimde beklenen gelişmelerin görülmesi ve küçük ölçekli üreticilerin ürünlerini işleyerek katma değer oluşturması için tarımsal ürünlerin işlenme faaliyetlerine yüzde 50 oranında iskonto ve 5 milyon lira üst limitli olacak şekilde faiz desteği sağlanacağını bildirdi. Lisanslı depoculuğa teşvik edilmesi ve bunun yaygınlaştırılması hedefiyle bahsedilen yatırımlardaki üst limit, deponun hacmine bağlı olarak limitlendirilerek 10 bin tondan fazla kapasitesi olan depolar için 20 milyon liraya çıkarıldı. Türkiye'de süs bitkisi üretiminin yükseltilerek ithalatın düşürülmesi hedefiyle yerli üretime teşvik edilmesi için süs bitkisi üretimine yönelik kredi limitleri de arttırıldı. Buna ek olarak sera modernizasyonuna yönelik kredi limitleri de yükseltildi.

Mehmet Şimşek Teşvik Faiz Desteği Kredi Limiti Tarım Hayvancılık
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek