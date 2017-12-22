Yardımlar Yüzde 19 Artarak 334 Milyar Liraya Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2016 senesine dair "Sosyal Koruma İstatistikleri" verileri kapsamında, sosyal koruma harcamaları 2015 senesine göre yüzde 19.5 artarak 334 milyar 751 milyon liraya çıktı. Bu harcamaların yüzde 98.3'lük kısmını (328 Milyar 917 Milyon Lira) sosyal koruma yardımları oluşturmakta. Bu koruma yardımları bölümlere ayrılarak incelendiğinde ise en çok harcama 162 milyar 140 milyon lira ile emekli ve yaşlılara sağlandı. Bu yardımları 91 milyar 318 milyon liralık destekle hastalık ve sağlık bakımı harcamaları seyretti.

Sosyal koruma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) arasındaki payı 2016’da yüzde 12.8 oranında gerçekleşti. Sosyal koruma yardımlarının GSYH arasındaki payı ise yüzde 12.6 oranında gerçekleşti. Risk ve ihtiyaç grupları olarak incelendiğinde, emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6.2’lik oranla en büyük paya sahip olduğu tespit edildi. Emekli ve yaşlılara yapılan yardımları yüzde 3.5 ile hastalık - sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1.5 ile dul-yetim harcamaları seyretti. Sosyal koruma yardımlarının yüzde 8.4'lük bölümü şartlı olarak yapıldı. Şartlı yardımlar arasında en büyük payı yüzde 32.1 ile engelli-malül yardımları oluşturmaktaydı. Bu yardımları yüzde 31.9 ile aile ve çocuk yardımları, yüzde 17.2 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları seyretti.

Yardımların Yüzde 67’si Nakit Olarak Verildi

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 67.8’lik bölümü nakit olarak verilirken, nakit olarak yapılan yardımlarda en büyük payı yüzde 72.2’lik oranla emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar oluşturmaktaydı. Nakit olarak yapılan yardımlarda emekli ve yaşı yardımlarının ardından yüzde 17.7 ile dul-yetim yardımları ve yüzde 3.5 ile işsizlik yardımları seyretti.

Türkiye'de sosyal koruma dahilinde maaş (emekli-yaşlı, dul-yetim ve engelli-malül maaşı) alan vatandaşın sayısı 2015 senesinde 12 milyon 536 bin seviyesindeyken, geçtiğimiz sene yüzde 2.3 oranında artarak 12 milyon 829 bin kişiye ulaştı. Sosyal koruma dahilinde emekli ve yaşlı ile dul-yetim maaşı alan vatandaşın sayısı 2015 senesinde 11 milyon 707 bin seviyesindeyken, 2016 senesinde 11 milyon 992 bin kişiye ulaştı.