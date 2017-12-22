Konutder Yönetim Kurulundan Konut Satışları Değerlendirmesi

Türkiye genelinde Kasım ayında 122.732 adet konut satışı gerçekleşti. Kasım ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 azalış yaşandı. 2017’nin ilk 11 ayında toplam 1 milyon 276 bin 342 adet konut satışı gerçekleştirilerek geçen yılın ilk 11 ay toplamına göre %6,5 oranında bir artışla 77.602 konut daha fazla satıldı. 2017 yılının 11 ayının toplamına baktığımızda, 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz 1 milyon 341 bin 453 konut satışını çok rahat geçeceğimizi görüyoruz. Böylece 2017 yılı konut satışları için koyduğumuz 1 milyon 400 bin satış hedefini tutturmuş olacağız.

İpotekli satışlara baktığımızda ise 37.250 konut satışı ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 oranında düşüş yaşandığını görüyoruz. Ekim ayı satışları da benzer bir tablo ortaya koymuştu. İpotekli satışlardaki düşüşte aylık konut kredisi faiz oranının yüzde 1’in üzerine çıkması ve bankalarımızın konut kredisi kullandırımındaki isteksizliği net bir biçimde görülmektedir. Konut kredisi taleplerinin büyük kısmı bankalarca reddedilmektedir, bu da ipotekli konut satışlarının düşmesinde temel etkendir.

Yabancıya konut satışlarının düzenli bir biçimde arttığını görüyoruz. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 oranında artış ile 2.152 adet konut satışı gerçekleşti. Yabancıya konut satışında ilk 11 ay rakamlarının toplamına baktığımızda ise bir önceki yılın ilk 11 ay toplamına göre %21,3 artış ile 20.070 konut satışı yapıldı. Yabancıya konut satışında 728 konut satışı ile ilk sırayı İstanbul alırken, 491konut satışı ile Antalya ikinci, 142 konut satışı ile Bursa üçüncü sırada yer aldı.Irak vatandaşları ise en çok yatırım yapanlar arasında ilk sırada yer aldı. Yılın son ayında da yabancıya satışın artarak süreceği konusunda bir şüphemiz yok. 2017 yılında yabancıya konut satışında 2016 yılına göre rekor seviyede konut satışı gerçekleştirmiş olacağız. Yabancıya satıştaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısının devam ettiğinin en önemli göstergesidir. Sektörün Eximbank imkânlarından faydalanmasının önü açıldığı takdirde yabancıya konut satışı daha da artarak yıllık 10 milyar dolara ulaşacaktır.

Son olarak bina inşaatı maliyetlerinde %22,1 artışın olduğunu görüyoruz. Tüm bu maliyet artışlarına rağmen biz konut üreticileri olarak bu artışı konut fiyatlarına yansıtmadık. Konut alıcıları ve yatırımcıları için konut alımı için en doğru zaman olduğunu söyleyebiliriz.Alternatif finansman modellerinin özellikle de gayrimenkul sertifikasının devreye girmesiyle inşaat sektörü 2018 yılında da Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam edecektir.