HES Kablo YYS Belgesini Alan İlk Firma Oldu
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HES Kablo YYS Belgesini Alan İlk Firma Oldu


HES Kablo YYS Belgesini Alan İlk Firma Oldu
HES Kablo YYS Belgesini Alan İlk Firma Oldu Elif İşçi - Tarih: 2017-12-22 Saat: 15:23:06
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Hes Kablo Kayseri'de faaliyetlerine devam eden önemli şirketler arasında yer alırken bir süredir alt yapı çalışmalarını devam ettirdiği belirlendi. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasını alarak bölgede başarı sağlayan ilk firma oldu.

Bir yılı aşkın bir süredir altyapı çalışmalarını yürüten Hes Kablo, Kayseri’deki “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifika” sını alan ilk firma oldu.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sayesinde mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren şirketlerin ithalat ve ihracat konularında gümrükleme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasına imkan vermekle birlikte firmaya imaj ve prestij de sağlamaktadır.

Hes Kablo yurtdışı satın alma müdürü Erkan Şahin, YYS belgesini Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Ünal’dan teslim aldı.

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