Konut Satışları Durgunluk Dönemine Girdi

Bu veriler kapsamında ülke genelinde kasım ayında satılan konut sayısı, bir önceki kıyasla yüzde 0.1 oranında azaldı. Konut sayısı geçtiğimiz senenin aynı ayına kıyasla yüzde 7.5 oranında azalarak 122 bin 732’ye geriledi. Konut satışında en yüksek paya 19 bin 939 konutla İstanbul sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 200 konut satışı ile Ankara, 7 bin 360 konut satışı ile İzmir takip etti. Konut satış sayısının az olduğu şehirler ise 6 konutla Hakkari, 16 konutla Ardahan ve 51 konutla Şırnak olarak tespit edildi.

Ülke genelinde ipotekli konut satışları kasım ayında, geçtiğimiz senenin kasım ayına kıyasla yüzde 23.9 oranında azalarak 37 bin 250'ye düştü. Toplam konut satışları arasında ipotekli satışın payı yüzde 30.4 seviyesinde gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 9 konut satışıyla yüzde 18.8 oranında paya sahip oldu ve birinci sıraya oturdu. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payı en yüksek şehir yüzde 56.3 oranla Ardahan oldu.

Ülke genelinde kasım ayında diğer satış şekilleriyle el değiştiren konutların sayısı ise 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 2.1 oranında yükselerek 85 bin 482'ye ulaştı. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 930 konut satışı ve yüzde 15.1 oranında payla birinci sırada yer aldı. İstanbul'da gerçekleşen toplam konut satışları arasında diğer satışların payının yüzde 64.8 oranında olduğu tespit edildi. Ankara 10 bin 157 diğer satışlarla ikinci sırada bulunuyorken, Ankara’yı 4 bin 814 konut satışıyla İzmir seyretti. Diğer konut satışının en düşük olduğu şehir 5 konutla Hakkari olarak belirlendi.

Yabancılara Yapılan Satışlar Arttı

Yabancılara yapılan konut satışları kasım ayında 2016 senesinin kasım ayına kıyasla yüzde 21.4 yükselerek 2 bin 152 seviyesine çıktı. Yabancılara konut satışlarında ilk sırada 728 konutla İstanbul yer almakta. İstanbul'u 491 konut satışıyla Antalya, 142 konut satışıyla Bursa, 128 satışla Yalova, 94 satışla Sakarya takip etti. Geçtiğimiz ay Irak vatandaşları Türkiye'den 405 konut satın aldı. Bu satışları 239 konutla Suudi Arabistan, 151 konutla Kuveyt, 135 konutla Rusya Federasyonu ve 105 konutla Afganistan vatandaşları seyretti.